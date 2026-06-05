Читать Абая в подлиннике

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Серхат Озтюрк родом из Трабзона – города, расположенного на побережье Черного моря. Он учится на кафедре тюркологии Университета Анкары Хаджи Байрам Вели. До знакомства с казахской литературой Казахстан он воспринимал лишь как одну из стран тюркского мира. Все изменилось после прочтения переводов Абая и Шакарима.

Но, как говорит сам молодой человек, переводы произведений не передавали той глубины мысли, которая скрыта в оригинальных текстах. И у него возникло желание обратиться к первоис­точнику и попытаться понять язык, на котором они были написаны.

Позднее Серхат убедился, что в Турции сведения о казахской классической литературе ограничены. В основном с ней знакомятся студенты в рамках отдельных учебных курсов, тогда как широкому читателю она почти неизвестна. Это и стало для него дополнительным стимулом к самостоятельному изучению казахского языка. А помогли ему в этом ребята из Казахстана,

обучавшиеся там по обмену.

– Сначала мы разбирали базовую грамматику и лексику. Я учил новые слова и старался использовать их в разговоре. Было очень трудно: порой я не мог построить даже простое предложение, но меня терпеливо поправляли и объясняли, как говорить правильно, – делится Серхат.

Постепенно язык перестал быть для него чужим, и уже через год он смог читать тексты Абая в оригинале.

– Когда я впервые прочитал строки Абая на казахском, меня поразила глубина его мыслей. Он говорил о человеке, его ответственности, внут­реннем мире. Ни один перевод не способен передать того, что он пытался донести до народа. Тогда я понял, что язык поэзии полон тонких оттенков и, чтобы их уловить, нужно внимательно слушать мелодию фраз и порядок слов, – вспоминает Серхат.

Постепенно молодой человек расширял круг чтения, обращаясь к произведениям других казахских авторов. Его привлекли философские размышления Шакарима, публицистическое наследие Ахмета Байтурсынулы и проза Миржакыпа Дулатова. Через их тексты он стал лучше понимать не только язык, но и историю, традиции и образ мышления нашего народа.

– Изучение казахского перестало быть для меня просто учебной практикой. Я стал пытаться думать на языке, писать свои мысли, переводить, обсуждать тексты со студентами из Казахстана. Иногда я записывал целые диалоги и пытался воспроизвести их дома, чтобы запомнить правильные обороты. Это помогало глубже понять не только слова, но и культурный контекст, – объясняет он.

Эти же студенты посоветовали ему познакомиться с творчеством классиков в самой стране. И тогда Серхат воспользовался программой академической мобильности и перевелся в Актюбинский университет им. К. Жубанова.

Поездку в Казахстан он воспринял как важный шаг в своем языковом и культурном погружении. Помимо занятий Серхат проводил много времени в библиотеках университета, работал с текстами и материалами на казахском. Преподаватели кафедры филологии объясняли ему не только содержание, но и скрытые смысловые оттенки выражений, что помогало глубже понимать язык.

Кино и музыка стали для него дополнительной практикой: просмотры фильмов «Ахмет. Ұлт ұстазы» и «Міржақып. Оян, қазақ!» помогли лучше улавливать диалектные особенности и эмоциональные оттенки. Музыка усилила эффект, и тогда Серхат научился играть на домбре и стал разучивать кюи, воспринимая их как еще одну форму «языка без слов».

В Актобе Серхат познакомился с местами, связанными с историей казахской интеллигенции. Особое впечатление на него произвело посещение Алгинского района, где он побывал на могиле Ахметкерея Косуакова – педагога и общественного деятеля, поддерживавшего развитие просвещения и деятельность Ахмета Байтурсынулы.

В июле обучение Серхата в Актюбе подойдет к концу, однако его знакомство с Казахстаном на этом не завершится. После окончания семестра он планирует отправиться в Абайскую область и посетить Жидебай – место, неразрывно связанное с жизнью и творчеством Абая. По словам студента, эта поездка станет для него важным этапом в изучении казахской литературы.

Интерес к творческому наследию просветителей уже перерос в собственные исследовательские замыслы. Серхат намерен подготовить научную работу о казахской литературе на турецком языке, а в дальнейшем попробовать себя в жанре биографической прозы, посвященной выдающимся деятелям нашей культуры.

Такой опыт для него не в новинку. Несмотря на молодой возраст, Серхат уже является автором трех романов и поэтического сборника. Свою первую книгу он опубликовал в 2021 году. Теперь среди его творческих планов – рассказать турецкому читателю о людях, чьи имена стали символами казахской литературы и национальной мысли.

Серхат начал свой путь с желания глубже понять произведения Абая. Со временем это увлечение превратилось в интерес к истории, культуре и литературному наследию Казахстана, а сама страна стала для него не просто объектом изучения, а местом, куда хочется возвращаться вновь.