Под цифровым шаныраком

Заходишь в юрту – попадаешь в хаб. Такой сюрприз приготовила для маленьких устькаменогорцев областная детско-юношеская библиотека.

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Юрту «Дәстүр hab» установили прямо под деревьями на территории книжного «дома». Внешне у нее традиционный вид, но под шаныраком можно взять в руки планшет с электронными книгами, узнать через QR о казахских традициях, посмотреть познавательные ролики. Как рассказали в библиотеке, это стопроцентно каникулярный проект, рассчитанный на то, чтобы занять детей летом чтением. В электронной библиотечной сети собраны произведения классиков, например, Бердибека Сокпакбаева, Марата Кабанбаева, Мухтара Магауина. Есть книги современных детских писателей – Баянгали Алимжанова, Тлеугазы Бейсембека, Толымбека Абдрайыма, Дарии Джумагельдиновой и других.

«Наша цифровая читающая юрта только открылась, – рассказали в библиотеке. – У нас в планах литературные встречи, творческие мастер-классы, интерактив, когда дети могут объединить чтение, искусство и, например, веб-дизайн».

Отдельное направление «Дәстүр hab» – курсы казахского языка с использованием современных технологий, интерактивных платформ и мультимедийных форматов. В качестве наставников организаторы привлекли молодых лингвистов, знающих, как сделать изучение языка более доступным и интересным. В том числе для дидактического материала на платформах размещены сказки, рассказы, стихи, фэнтези современных казахстанских авторов. Дети могут выполнить перевод фрагмента захватывающей повести «В поисках Золотой чаши. Приключения Бату и его друзей» и заодно увлечься сюжетом, прочитать все произведение.

«Оснащение также включает аудиогид и серию мультимедийных роликов, посвященных культуре казахского народа, – пояснили специалисты. – Можно узнать о значении национальных орнаментов, познакомиться с традиционными предметами быта, послушать звуки степи».

Проект, созданный при поддержке спонсоров, посвящен Году цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане и поддерживает Указ Президента «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации». Как подчеркнули в храме книги, цифровая юрта также открыта для молодежи, если появится стремление создать собственный контент.