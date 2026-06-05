Любой навык приходит с практикой

Қазақ тілі
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Сегодня мастера спорта РК по гиревому спорту и армрестлингу, тренера и преподавателя по тяжелой атлетике СДЮСШ, инструктора СОК «Болашақ» Сандыктауского района Владимира Прохорова по праву можно назвать популяризатором государственного языка в своей сфере.

фото из личного архива В. Прохорова

А началось все с того, что однажды мама принесла пятилетнему сыну яркие книжки, среди которых был и казахский букварь – Әліппе. Мальчик разглядывал красочные картинки, листал страницы с незнакомыми буквами... А когда пошел в школу, стал усердно наращивать свой словарный запас. Еще, вспоминает Владимир, любил слушать по телевизору рекламу на казахском, смотрел мульт­фильмы и фильмы. Он и сейчас еще помнит народные сказки об Алдаре Косе, Жиренше-шешене, Ер-Тостике. Прочитанные в детстве на русском и казахском языках, они оставили глубокий след в его душе, изменили во многом его отношение к окружающим.

Интерес мальчика поддерживали и родители. А бабушка каждый раз просила пришедшего со школы внука проговаривать новые слова. С каждым годом его увлечение языком становилось сильнее. Ему хотелось не только понимать речь, но и свободно разговаривать. Для этого он использовал любую возможность: старался больше общаться с учителями-предметниками, записывал новые слова и выражения, заходил в гости к соседке тете Айсулу, которая охотно беседовала с ним на казахском.

В отличие от многих одноклассников он с нетерпением ждал уроки казахского языка. Владимир с благодарностью вспоминает своих учителей – Мулькарат Абжанову и Баян Копобаеву.

Вдохновляли юношу и наставления отца, который всегда говорил сыну: нужно знать язык своей страны.

– Первые два глагола, которые я четко выучил еще в первом классе, так как все время слышал их от отца, это тыңда и қайтала (слушай и повторяй), – улыбается Владимир.

Его отец Сергей Прохоров – тоже спортсмен и тренер, регулярно сопровождавший команды на различные областные и республиканские соревнования, всегда был убежден в необходимости знания государственного языка. Оно не только расширяет возможности общения, но и помогает детям чувствовать себя частью большого сообщества.

По словам Владимира, пересыпающего свою речь казахскими фразами, он никогда не стеснялся неправильного произношения слова или ошибок в построении предложения. Как спортсмен, привыкший ставить перед собой новые цели и настойчиво их добиваться, он понимает: любой навык приходит с практикой. Хотя сложности у него, конечно, были.

– Изучать язык в школе или на курсах – это одно, а на практике, когда, к примеру, оказываешься в компании носителей языка, не всегда бывает понятна быстрая речь, произношение, и ты неожиданно можешь потерять нить разговора, неправильно ответить на вопрос. Прибавьте сюда диалекты, ведь в разных регионах люди разговаривают немного по-своему. Я наблюдал это, бывая на соревнованиях на западе, востоке и юге страны. Но так как всегда хотел знать разговорную речь, с различными образными и шутливыми речевыми оборотами, упорно продолжаю идти к своей цели. По первому образованию я переводчик с английского, поэтому понимаю: чтобы выучить язык в совершенстве, нужно потрудиться, – говорит Владимир.

Он с удовлетворением отмечает, что сегодня уже хорошо понимает разговорную казахскую речь и даже может поддержать беседу. К слову, в перерывах между соревнованиями он посещает занятия в районном центре развития языков.

По максимуму Владимир использует и возможности Интернета. Иногда ему достаточно зайти в приложение TikTok, послушать казахскую речь, открыть новостные паблики. После просмотра любого понравившегося видеоролика он неизменно читает комментарии под ним на государственном языке. По его словам, именно в них сосредоточен пульс живой народной речи – естественной, непринужденной, повседневной. А значит, освоить язык сегодня вполне реально и своими силами – было бы желание и немного настойчивости.

Будучи тренером-преподавателем, Владимир Сергеевич приобщает к государственному языку и тренирующихся у него ребят. Он объясняет им, что язык – это не просто средство общения, а ключ к пониманию страны, в которой живешь, что он открывает дополнительные возможности для учебы, работы и личностного роста.

А сам Владимир Прохоров продолжает совершенствовать свой казахский, знание которого переросло со временем в искренний интерес к традициям, истории и культуре родной страны. О Казахстане он говорит просто и искренне: это место, где он родился и вырос, где состоялся как личность и куда его начинает тянуть уже через неделю отсутствия, куда бы он ни уехал.

#регионы #Акмолинская область #казахский язык

Популярное

Все
Бибисара Асаубаева досрочно выиграла шахматный турнир Norway Chess Women 2026
Перезагрузка всей политической системы – Токаев подписал 5 новых конституционных законов
Дожди прогнозируются по республике в эту пятницу
В Шымкенте выявили крупную партию нелегальных куриных яиц
Да будет газ!
Насосные станции обновят поэтапно
Зафиксирован профицит выработки электроэнергии
Посевная проходит без сбоев
Какие улицы временно перекроют в столице в рамках Astana Half Marathon
Основа национальной идентичности
Зеленый коридор для скорой
Укреплять интеллектуальный потенциал нации
Из зерна получают… горючее
Класс будущего
Подведены итоги природоохранных инициатив
Твой выбор
Дочь – это не сын
Жестовый язык может обрести официальный статус
Домбра в помощь учебнику
От посадки лесов до контроля над промышленными выбросами
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Административной юстиции – пять лет
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Астанчан приглашают принять участие в юбилейном международном полумарафоне
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Сарсенгали Абдыманапову и Ермеку Жангельдину вручили госнаграды от имени Президента
Жанатас: большой трансфер инноваций
Система не прощала веры: в чем феномен новой книги Хайдара Байзакова
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Педагог с большой буквы
В Актау откроется консульство РФ
Как сделать бизнес экологичным?
Ученики завоевали более 1 000 медалей
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Где в мире больше всего рождается детей
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП

Читайте также

ChatGPT на казахском: общество «Қазақ тілі» представило рез…
Читать Абая в подлиннике
Домбра в помощь учебнику
Победителей республиканской интеллектуальной олимпиады «Ана…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]