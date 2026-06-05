Любой навык приходит с практикой

Сегодня мастера спорта РК по гиревому спорту и армрестлингу, тренера и преподавателя по тяжелой атлетике СДЮСШ, инструктора СОК «Болашақ» Сандыктауского района Владимира Прохорова по праву можно назвать популяризатором государственного языка в своей сфере.

фото из личного архива В. Прохорова

А началось все с того, что однажды мама принесла пятилетнему сыну яркие книжки, среди которых был и казахский букварь – Әліппе. Мальчик разглядывал красочные картинки, листал страницы с незнакомыми буквами... А когда пошел в школу, стал усердно наращивать свой словарный запас. Еще, вспоминает Владимир, любил слушать по телевизору рекламу на казахском, смотрел мульт­фильмы и фильмы. Он и сейчас еще помнит народные сказки об Алдаре Косе, Жиренше-шешене, Ер-Тостике. Прочитанные в детстве на русском и казахском языках, они оставили глубокий след в его душе, изменили во многом его отношение к окружающим.

Интерес мальчика поддерживали и родители. А бабушка каждый раз просила пришедшего со школы внука проговаривать новые слова. С каждым годом его увлечение языком становилось сильнее. Ему хотелось не только понимать речь, но и свободно разговаривать. Для этого он использовал любую возможность: старался больше общаться с учителями-предметниками, записывал новые слова и выражения, заходил в гости к соседке тете Айсулу, которая охотно беседовала с ним на казахском.

В отличие от многих одноклассников он с нетерпением ждал уроки казахского языка. Владимир с благодарностью вспоминает своих учителей – Мулькарат Абжанову и Баян Копобаеву.

Вдохновляли юношу и наставления отца, который всегда говорил сыну: нужно знать язык своей страны.

– Первые два глагола, которые я четко выучил еще в первом классе, так как все время слышал их от отца, это тыңда и қайтала (слушай и повторяй), – улыбается Владимир.

Его отец Сергей Прохоров – тоже спортсмен и тренер, регулярно сопровождавший команды на различные областные и республиканские соревнования, всегда был убежден в необходимости знания государственного языка. Оно не только расширяет возможности общения, но и помогает детям чувствовать себя частью большого сообщества.

По словам Владимира, пересыпающего свою речь казахскими фразами, он никогда не стеснялся неправильного произношения слова или ошибок в построении предложения. Как спортсмен, привыкший ставить перед собой новые цели и настойчиво их добиваться, он понимает: любой навык приходит с практикой. Хотя сложности у него, конечно, были.

– Изучать язык в школе или на курсах – это одно, а на практике, когда, к примеру, оказываешься в компании носителей языка, не всегда бывает понятна быстрая речь, произношение, и ты неожиданно можешь потерять нить разговора, неправильно ответить на вопрос. Прибавьте сюда диалекты, ведь в разных регионах люди разговаривают немного по-своему. Я наблюдал это, бывая на соревнованиях на западе, востоке и юге страны. Но так как всегда хотел знать разговорную речь, с различными образными и шутливыми речевыми оборотами, упорно продолжаю идти к своей цели. По первому образованию я переводчик с английского, поэтому понимаю: чтобы выучить язык в совершенстве, нужно потрудиться, – говорит Владимир.

Он с удовлетворением отмечает, что сегодня уже хорошо понимает разговорную казахскую речь и даже может поддержать беседу. К слову, в перерывах между соревнованиями он посещает занятия в районном центре развития языков.

По максимуму Владимир использует и возможности Интернета. Иногда ему достаточно зайти в приложение TikTok, послушать казахскую речь, открыть новостные паблики. После просмотра любого понравившегося видеоролика он неизменно читает комментарии под ним на государственном языке. По его словам, именно в них сосредоточен пульс живой народной речи – естественной, непринужденной, повседневной. А значит, освоить язык сегодня вполне реально и своими силами – было бы желание и немного настойчивости.

Будучи тренером-преподавателем, Владимир Сергеевич приобщает к государственному языку и тренирующихся у него ребят. Он объясняет им, что язык – это не просто средство общения, а ключ к пониманию страны, в которой живешь, что он открывает дополнительные возможности для учебы, работы и личностного роста.

А сам Владимир Прохоров продолжает совершенствовать свой казахский, знание которого переросло со временем в искренний интерес к традициям, истории и культуре родной страны. О Казахстане он говорит просто и искренне: это место, где он родился и вырос, где состоялся как личность и куда его начинает тянуть уже через неделю отсутствия, куда бы он ни уехал.