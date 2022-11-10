Пятый день ищут пожилого грибника в Уральске

В городе Уральске пятый день ведутся поиски пожилого грибника, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Утром 5 ноября 73-летний житель Уральска ушел в лес за грибами и не вернулся.

На следующий день его родственники обратились в Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области за помощью.

Поисково-спасательные работы ведутся в черте города в районе Перевалочной рощи. Общая площадь массива занимает порядка 700 га. На сегодняшний день на поиски привлечены 7 сотрудников аварийно-спасательного отряда ДЧС ЗКО, 45 полицейских, кинологический расчет, волонтеры и местное население. Задействовано 3 единицы техники и плавсредство.

По словам родственников, пропавший не злоупотреблял алкоголем, не страдал потерей памяти. Вместе с тем при нем не было мобильного телефона.

Для увеличения района поисков департамент по чрезвычайным ситуациям области призывает помочь волонтерские организации и добровольцев.