Работа особого режима

С условиями содержания спецконтингента в учреждении № 28 максимальной безопасности ДУИС по ЗКО довелось недавно ознакомиться в ходе встречи руководства колонии и отбывающих здесь наказание с мажилисменом Абзалом Куспаном. Первый пункт повестки мероприятия – увидеть, как поставлена работа по трудоустройству осужденных.

В одном из помещений специально была организована небольшая выставка, где представлены продукция из кожи: сумки, ремни, портмоне, наволочки и наматрасники, спецодежда, сундуки и даже домбра. Беседу заглушал шум работающих станков из соседних цехов.

– Хорошо, что администрация учреждения и предприниматели обеспечивают нас работой, – говорит отбывающий наказание Эдуард (имя изменено). – Я делаю изделия из кожи, это занятие мне по душе. Заработная плата – сдельная, получаю процент от готовой продукции. В месяц выходит 40 тысяч тенге. Есть те, кто зарабатывает больше. Благодаря работе гашу иск, помогаю семье.

В тюрьму мужчина попал за кражу. Уверен, что полученные навыки ему обязательно пригодятся в дальнейшем на свободе.

Как отметили в ДУИС по ЗКО, сог­ласно Уголовно-исполнительному кодексу РК, работать должны осужденные, которым позволяют здоровье и возраст. Инвалиды II и III групп также имеют возможность трудо­устроиться, I группа – не рабочая категория.

В настоящее время в области функционируют два исправительных учреждения – № 28 максимальной безопасности и № 27 средней безопасности. Общая численность осужденных – около 1 200 человек, из них более 700 – трудоспособные. Обеспечены работой порядка 400 осужденных, или все желающие работать.

Место работы они выбирают самостоятельно, в зависимости от имеющихся навыков. В случае их отсутствия администрация ИУ оказывает в этом помощь. На территории двух учреждений действует колледж, где отбывающие наказание могут обучиться профессиям газоэлектросварщика и плотника. Ежегодно с марта по май «режимные» студенты проходят практику в промышленной зоне учреждений и по окончании обучения определяются с выбором места работы. К примеру, в прошлом году профобразование получили 48 лиц, из которых 27 трудоустроены.

Рабочие места осужденным предоставляет в основном областной филиал РГП «Енбек», а также индивидуальные предприниматели. В ИУ № 28 от «Енбек-Жайык» работают швейная мастерская и пекарня, где пекут хлеб для данного учреждения и следственного изолятора.

– В этом учреждении налажено швейное производство, дерево- и металлообработка, выпуск изделий из кожи. Есть предприниматель, который производит трансформаторы, – отмечает заместитель начальника ДУИС по ЗКО Аскар Тлегенов. – Процент трудоустроенных по сравнению с прошлым годом чуть снизился, но это связано с перережимом – к нам из других регионов прибыли осужденные. В прошлом году впервые в ИУ через центр занятости осужденный зарегистрирован как социальный работник. Он помогает инвалиду-колясочнику, отбывающему наказание.

На сегодня на территории учреждения № 28 имеются помещения площадью 300 кв. м, а на территории учреждения № 27 – один гектар земельного участка. Администрация готова передать эти площади под промзону – открытие цехов, строительство ангара либо модульного здания. Здесь можно осуществлять деятельность в любом направлении, кроме запрещенных. Руководство ДУИС и учреждений совместно с акиматом, прокуратурой области на постоянной основе принимают меры по привлечению предпринимателей для создания рабочих мест всем трудоспособным осужденным. За прошедший год количество предпринимателей, работающих на территории режимных учреждений, увеличилось до шести. Большинство из них трудятся на протяжении многих лет.

ИП «Нурдаулет» трудоустраивает осужденных колонии № 28 с самого открытия режимного учреждения. В цехах предприятия производят строительные и бытовые товары: варят банные и отопительные котлы, решетки, ворота, качели, урны и многое другое, изготавливают пластиковые окна, двери, витражи, выполняют плотницкие и жес­тяные работы.

– Есть осужденные, которые отказываются работать. Но в основном многие желают зарабатывать, чтобы погашать штрафы и иски по суду, помогать семьям. Есть и те, кто копит на «новую жизнь», которая начнется на воле, – рассказывает директор ИП «Нурдаулет» Есенаман Жарылгасов.

Сам предприниматель начал бизнес на пару с другом в 2006 году. Для них это было трудное время. Нужно было зарабатывать, чтобы прокормить семьи. Мечтали о лучшей жизни. ИП зарегистрировали в 2011 году. Варили расширительные бачки, продавали на рынке. Со временем увеличили ассортимент продукции, появилась своя клиентура. Заказы росли, а рабочих рук не хватало. Обучали новичков, но работники, получив опыт, уходили «в свободное плавание». С 2011 года по договору начали работать с осужденными колонии-поселения, в 2016-м основной рабочей силой на производстве стал спецконтингент учреждения № 28.

– Основной «плюс» работы со спецконтингентом – это дисцип­лина работников, – делится предприниматель. – Все соблюдают регламент, нет текучки кадров. Интересно, что если на воле люди часто говорят «не знаем, не умеем», то здесь пробуют, набираются опыта. Конечно, не всегда все получается с первого раза. Но среди осужденных много специалистов из разных сфер. Подсказывают друг другу, устраивают мозговые штурмы. Даже когда станки ломаются, они говорят: «Нужна такая-то деталь, остальное сделаем» – и сами исправляют поломку. Кроме того, рабочая сила спецконтингента в два-три раза дешевле. А это значит, что предприятие может конкурировать на рынке.

В сезон ИП в основном работает на заказ как субподрядчик. В цехах трудятся до 70 человек. Зимой работой обеспечены 40–50 осуж­денных. Продукция представлена и в собственном магазине. Впрочем, сейчас ее знают не только в ЗКО, но и в других регионах страны. По словам предпринимателя, некоторые осужденные даже хотят работать по выходным, чтобы не бездельничать в камерах. Но режим учреждения не позволяет.

Казалось бы, заходи и развивай свое дело. Вот только не каждый бизнесмен сам выдержит такие условия. К особой работе нужен особый подход.

– Мое окружение, семья, друзья говорят мне: «Зачем ты идешь туда? Там опасно, там плохая энергетика». Но я люблю свою работу, стремлюсь к поставленной цели. Всегда мечтал наладить производство, – говорит Есенаман Камалович. – Понимаю, чтобы руководить таким предприятием, нужно чуть больше силы воли, целеустремленнос­ти, мотивации, должен быть крепче внутренний стержень. Главное – не допускать ошибки в общении, всегда помнить, что перед тобой не простой человек, а отбывающий наказание за тяжкое преступление. Бывают с их стороны провокации. Но учишься управлять своими эмоциями, мотивировать людей на труд, говорить с ними на одном языке. Для этого читаю книги по психологии.

По его словам, со временем он стал воспринимать свой бизнес не просто как средство заработать, а как своего рода миссию. Осужденные – это часть нашего общества, чьи-то сыновья, ­братья, отцы. Трудоустраивая их, Есенаман Жарылгасов вносит свой вклад в большое дело: чтобы они возвращались к семьям, в социум другими людьми, чтобы годы, проведенные за решеткой, действительно послужили во благо, на исправление.

– Как бы избито это ни звучало, но труд определяет место человека в этом мире, воспитывает. Когда руки заняты работой, в голову меньше лезут дурные мысли. Появляются мечты, правильный настрой на будущее. Часто после отбывания срока работники благодарят меня. Многие делятся, что на воле не могли честно заработать, шли на преступления. А теперь получили специальность, опыт и могут жить, не нарушая закон, – рассуж­дает Есенаман Жарылгасов.

В конце прошлого года указом Главы государства утвержден План действий в области прав человека и верховенства закона. Согласно документу планируется провести обновление материально-технической базы мастерских в учреждениях уголовно-исполнительной системы с привлечением международных организаций и бизнеса. На законодательном уровне определят меры поддерж­ки субъектов малого и среднего бизнеса, задействованных в трудоустройстве лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также состоящих на учете службы пробации. Статус социального предпринимателя должен ­позволить таким субъектам МСБ иметь определенные льготы по налогам, при получении кредитов, при заключении прямых договоров. Это законодательная новелла стимулирует бизнес открывать рабочие места для осужденных, тем самым давая им возможность сделать первый шаг по пути исправления.