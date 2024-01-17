Работу дочерних подразделений НАНОЦ рассмотрели в правительстве

Реорганизовать Национальный аграрный научно-образовательный центр в вертикально интегрированный агротехнологический хаб поручил глава государства в своем послании 1 сентября 2023 года. Сегодня ведется выработка предложений от представителей дочерних организаций по реорганизации структуры центра.

Фото: пресс-служба правительства РК

Первыми заслушали ректоров трех аграрных вузов Казахстана. Это ЗКАТУ им. Жангир хана в Уральске, КАТИУ им. Сейфуллина в Астане и КазНАИУ в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана сегодня активно работает над внедрением научных достижений в производство. Как отметил ректор вуза Аскар Наметов, ими созданы условия для внедрения научных разработок в практику. И вся научная деятельность нацелена на коллаборацию с бизнесом.

«Мы оказываем услуги по генотипированию животных, заключены договоры с 60 племенными хозяйствами на полное научное сопровождение, проведены более 6,5 тысяч образцов генотипирования. Создали на базе фермерских хозяйств 4 заводские линии КРС казахской белоголовой породы, 1 кросс и 2 заводские линии уток на базе Бишкульской птицефабрики, создали Жанибекский тип Кушумской породы лошадей в КХ “Әлем”. Разработали два препарата-антисептика на основе фитокомпонентов для лечения ран у животных и против инфекционных болезней», — рассказал Аскар Наметов.

Также в копилке научных разработок ЗКАТУ создание в хозяйствах модульных контуров для сохранения талых и дождевых вод. Эти установки позволяют обеспечить водой 100 голов животных в течение 7 месяцев. Есть потенциал увеличить емкости хранения еще на 50 голов при тех же ценах.

Ученые ЗКАТУ нашли решение по использованию грубой овечьей шерсти, которая не востребована на рынке производства и порядка 75% ее просто сжигают. Технология позволяет перерабатывать руно в кубики и маты для использования в системе гидропоники в теплицах. Продукция получается дешевле более чем в два раза привычных базальтовых кубиков. Технология проходит последнюю стадию исследования.

Казахский агротехнический исследовательский университет им. Сейфуллина на основе собственных научных разработок создал 5 инновационных компаний с участием вуза.

«По результатам научно-исследовательских работ, 6 научных проектов применены в производстве на общую сумму 2,9 млрд тенге. Также университет выиграл мегапроект на тему развития новых технологий органического производства и переработки сельскохозяйственной продукции в конкурсе программно-целевого финансирования на 2023-2025 годы на сумму 4 млрд тенге», — информировал ректор КАТИУ Канат Тиреуов.

В вузе также растет динамика публикаций в рейтинговых научных журналах. По рейтингу Q1 (самый высокий квартиль, к которому принадлежат авторитетные зарубежные журналы) число публикаций выросло с 50 в 2022 году до 72 в 2023 году, по Q2 – c 43 в 2022 году до 66 в 2023.

В Казахском национальном аграрном исследовательском университете действуют программы двойного диплома с университетом Вайенштефан-Триздорф (Германия) по аграрному менеджменту, Варшавским университетом естественных наук по управлению водными ресурсами с использованием IT-технологий, университетом Паханга в Малайзии по биотехнологиям, вузом Восточной Финляндии по пищевой безопасности и ряд других.

Серик Жумангарин поручил сформировать и представить предложения по повышению эффективности деятельности вузов и подготовки кадров для аграрной отрасли.