"Нужно срочно исправлять ситуацию" – Токаев об обеспечении Астаны питьевой водой

Президент
396
Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Работу Министерства экологии и природных ресурсов РК раскритиковал глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам развития столицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК. 

Фото: Kazpravda.kz

Токаев отметил, что важно в приоритетном порядке решить вопрос водообеспечения Астаны.

"Дефицит питьевой воды в начале лета вызвал справедливое возмущение столичных жителей. Люди перекрывали дороги, выходили на митинги с требованием подать воду в их дома. Подобное положение дел недопустимо для столицы. Откровенно говоря, сложившаяся ситуация стала закономерным следствием бездействия тех, кто должен заниматься развитием инженерной инфраструктуры города. Просчеты в такой критически важной для жизнеобеспечения сфере – это не просто недобросовестность, а реальное вредительство, спрос за которое должен быть соответствующим. В этой сфере нельзя допускать ошибки, потому что вода, тепло и свет – это жизненно важные потребности людей. Виновные должны быть привлечены к ответственности", – заявил глава государства.

По его словам, столица полностью зависит от Астанинского водохранилища. Других источников воды нет.

"Авария, которая может произойти в любой момент, будет представлять угрозу для всего города. Поскольку население столицы продолжает расти, и в эксплуатацию сдаются всё новые объекты, уже сейчас понятно, что объем водохранилища будет исчерпан в ближайшие год-два. Кроме того, водохранилище сильно загрязнено, и это происходит на глазах у профильного министерства. Нужно провести работы по очистке и углублению дна резервуара. Необходимо тщательно исследовать и укрепить дамбу Астанинского водохранилища, провести ремонт его шлюзов и обеспечить регулярную подпитку от канала имени Сатпаева. Все работы должны быть проведены незамедлительно", – поручил президент.

Он отметил, что необходимо срочно привести в порядок техническое состояние водного резервуара. У Астаны нет других источников снабжения питьевой водой. 

"Ранее Министерству экологии было поручено провести комплексную работу по обеспечению города водой. Однако до сих пор результатов нет. Не выработаны даже предложения по решению проблемы. Еще раз повторю: профильное ведомство должно принять конкретные меры. Ни в коем случае нельзя затягивать с решением вопроса обеспечения города питьевой водой. Если необходимая работа не будет проведена, то я буду воспринимать это как саботаж. Нужно срочно исправлять ситуацию. Недопустимо оставлять столицу в столь уязвимом состоянии.

Правительство совместно с акиматом должны со следующего года приступить к работе по строительству водовода от канала имени Сатпаева до границ города. Кроме того, Правительству совместно с акиматом уже с сегодняшнего дня следует искать альтернативные способы обеспечения Астаны водой", – добавил Касым-Жомарт Токаев. 

#Астана #Токаев #поручение #акимат #проблема #питьевая вода #решение #Министерство экологии

Популярное

Все
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
Человеческие останки нашли при замене труб в Костанае
Зрелищное шоу дронов пройдёт в Астане
Закончился ремонт на МАЭК
IACA: высокая оценка казахстанской модели судебного администрирования
25-летие Астаны отмечают сегодня в Казахстане
Алихан Смаилов посетил завод "KPI Inc." в Атырау
Минсельхоз дал прогноз развития саранчовых по Казахстану на 2023 год
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения
В Восточном Казахстане локализовали пожар  в лесу на третьи сутки
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Каныбек Жумашев стал председателем комитета среднего образования
Ануар Сулейменов назначен заместителем председателя комитета госдоходов
"Это город больших возможностей": Токаев об Астане
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
БАКАД запустили в Алматинской области
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн

Читайте также

Закон о возврате государству незаконно приобретенных активо…
Токаев провел совещание по вопросам развития столицы – само…
Ернар Лазар назначен заведующим отделом Администрации прези…
Педагогический вуз появится в столице

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]