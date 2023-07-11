"Нужно срочно исправлять ситуацию" – Токаев об обеспечении Астаны питьевой водой

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Токаев отметил, что важно в приоритетном порядке решить вопрос водообеспечения Астаны.

"Дефицит питьевой воды в начале лета вызвал справедливое возмущение столичных жителей. Люди перекрывали дороги, выходили на митинги с требованием подать воду в их дома. Подобное положение дел недопустимо для столицы. Откровенно говоря, сложившаяся ситуация стала закономерным следствием бездействия тех, кто должен заниматься развитием инженерной инфраструктуры города. Просчеты в такой критически важной для жизнеобеспечения сфере – это не просто недобросовестность, а реальное вредительство, спрос за которое должен быть соответствующим. В этой сфере нельзя допускать ошибки, потому что вода, тепло и свет – это жизненно важные потребности людей. Виновные должны быть привлечены к ответственности", – заявил глава государства.



По его словам, столица полностью зависит от Астанинского водохранилища. Других источников воды нет.

"Авария, которая может произойти в любой момент, будет представлять угрозу для всего города. Поскольку население столицы продолжает расти, и в эксплуатацию сдаются всё новые объекты, уже сейчас понятно, что объем водохранилища будет исчерпан в ближайшие год-два. Кроме того, водохранилище сильно загрязнено, и это происходит на глазах у профильного министерства. Нужно провести работы по очистке и углублению дна резервуара. Необходимо тщательно исследовать и укрепить дамбу Астанинского водохранилища, провести ремонт его шлюзов и обеспечить регулярную подпитку от канала имени Сатпаева. Все работы должны быть проведены незамедлительно", – поручил президент.



Он отметил, что необходимо срочно привести в порядок техническое состояние водного резервуара. У Астаны нет других источников снабжения питьевой водой.

"Ранее Министерству экологии было поручено провести комплексную работу по обеспечению города водой. Однако до сих пор результатов нет. Не выработаны даже предложения по решению проблемы. Еще раз повторю: профильное ведомство должно принять конкретные меры. Ни в коем случае нельзя затягивать с решением вопроса обеспечения города питьевой водой. Если необходимая работа не будет проведена, то я буду воспринимать это как саботаж. Нужно срочно исправлять ситуацию. Недопустимо оставлять столицу в столь уязвимом состоянии.



Правительство совместно с акиматом должны со следующего года приступить к работе по строительству водовода от канала имени Сатпаева до границ города. Кроме того, Правительству совместно с акиматом уже с сегодняшнего дня следует искать альтернативные способы обеспечения Астаны водой", – добавил Касым-Жомарт Токаев.