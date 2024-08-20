Работы по ремонту школ продолжаются

Как рассказала руководитель городского отдела образования Айнагуль Дуйсекенова, капитальный ремонт продолжается в четырех общеобразовательных школах Атырау – средних школах № 23 им. А. Байтурсынова, № 4 им. Ю. Гагарина, № 8 им. У. Атамбаева и школе им. Амангельды.

В связи с большим объемом работ в школе № 4 ремонт не завершится вовремя. Хотя по плану окончание капремонта рассчитывалось к началу учебного года. В связи с этим 571 ученик 1–4-х классов и 786 учащихся 5–11-х классов будут обучаться в три смены в здании школы-гимназии № 31.

Ремонт в школе № 8 им. У. Атамбаева продлится до середины октября: 275 учащихся 1–11-х классов с казахским языком обучения будут временно «переселены» в здание средней школы № 14. А для 740 учащихся 1–11-х классов с русским языком обучения будут организованы уроки в три смены в здании школы-лицея № 20 им. А. Пушкина.

По словам руководителя городского отдела образования, планируется, что временно 750 учащихся 1–11-х классов школы им. Амангельды будут обучаться на базе средней школы им. Ф. Онгарсыновой.

Срок завершения капремонта средней школы № 23 им. А. Байтурсынова по плану приходится на 30 ноября этого года. 340 учащихся 1–11-х классов этого образовательного заведения будут обучаться в СШ № 24 в микрорайоне «Привокзальный».

– В 2025 году при выделении финансовых средств капремонт планируется в восьми объектах образования. В четырех школах – в средней школе № 2 имени Нажмиденова, № 9 имени Уалиханова, в школах имени Сатпаева и имени Жангельдина, а также в четырех детских дошкольных учреждениях, – уточнила Айнагуль Дуйсекенова.

Вместе с тем в Атырауской области в рамках национального проекта «Комфортная школа» с 2023 по 2025 год было запланировано строительство 12 школ. К началу нового учебного года завершится строительство комфортных школ в пяти пригородных селах областного центра, а к концу года – строительство средней школы в селе Водниково. Еще одно образовательное учреждение планируют сдать в эксплуатацию в следующем году.

Есть проблема и с кадрами: дефицит учителей наблюдается в восьми городских школах. В основном есть нехватка преподавателей казахского и русского языков. Как пояснили в городском акимате, для устранения сложившейся проблемы городским отделом образования принимаются меры для решения дефицита педагогических кадров. Приглашаются выпускники вузов Казахстана, направлены письма в вузы Астраханской области.

Информацию дополнила замес­титель руководителя областного управления образования Орынтай Биманова. Ежегодно в школы области приходят работать 300 молодых педагогов. В рамках проекта по привлечению лучших педагогов из других регионов в прошлом году в Атырау прибыли десять учителей.

– В этом году мы тоже ожидаем пополнения. Планируется, что 200 учителей школ, где сейчас трехсменное обучение, вместе с классами перейдут в новые, а еще 200 специалистов будут приниматься на работу на конкурсной основе, – сказала Орынтай Биманова.