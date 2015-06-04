Радуга над Гранд-турами

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Разворот подготовил Юрий ЛИФИНЦЕВ
Заслуженную победу в генеральной классификации завоевал опытнейший испанец Альберто Контадор, крутящий ныне педали за российскую команду Tinkoff-Saxo. Его время на финише – 84 часа 3 минуты 30 секунд. Всего около двух минут уступил ему итальянец Фабио Ару из «Астаны», третьим в общем зачете стал испанец Микель Ланда опять же из казахстанской команды. Его отставание от обладателя розовой майки победителя – чуть более трех минут.
«Астана», возглавившая гонку в командном зачете уже после третьего этапа, своего лидерства так никому не уступила, уверенно заняв первое место. Вторыми на финише были гонщики BMC Racing (США), третьими – Team Sky (Великобритания). Они проиграли «Астане» соответственно более 43 минут и 1 часа 13 минут. Фабио Ару победил в номинации «Лучший молодой гонщик», Микель Ланда получил приставку «вице» в номинации «Горный король».
Надо отметить, что «Астана» наращивала скорости от этапа к этапу, постоянно улучшая показатели и поднимаясь все выше на подиумы различных отрезков пути. Вспомним эту динамику. 9 мая, первый этап – командная «разделка», и третье место нашей велодружины. Пятый этап – третье место Фабио Ару, восьмой этап – второе место Фабио Ару. А потом пришла пора «астанинцам» подниматься на высшую ступеньку пьедесталов почета: сначала 9-й этап выиграл итальянец Паоло Тиралонго, затем дважды подряд (15-й и 16-й этапы) отличился Микель Ланда, а под конец гонки (19-й и 20-й этапы) победный дуплет «выдал» Фабио Ару. Одним словом, пять этапов из 21-го остались за гонщиками «Астаны». Чего ж тут удивляться, что наша команда с запасом выиграла генеральную классификацию?
Но удивляющиеся, конечно же, нашлись. Вот что, например, сказал владелец российской команды Tinkoff-Saxo бизнесмен Олег Тиньков в эфире телеканала Eurosport (цитируем сайт rsport.ru): «Темп «Астаны», конечно, впечатляет... Непонятно, почему они так быстро едут, половина гонщиков, остающихся в финальной части горы, – из «Астаны». Видимо, какие-то новые методы тренировок нашли. Непонятно. Все здесь в недоумении».
Господин Тиньков (наши читатели это уже поняли) имел ввиду, естественно, не «новые методы тренировок», а нечто другое. Но тут можно напомнить владельцу и комментатору, что с некоторых недавних пор «Астана» находится под самым пристальным надзором Международного сою­за велосипедистов (UCI), так что там есть кому следить за чис­тотой проб наших спорт­сменов. Беспокоят частые победы «Астаны»? Как нам это знакомо!
Впрочем, а была ли эта победа? На том же сайте читаем заголовок: «Победа Контадора над «Астаной». Вот это совсем иной поворот! Мы-то думали, что великолепный Контадор выиг­рал у нашего молодого Фабио Ару и его товарища по команде Микеля Ланды, а, оказывается, Альберто поборол всю «Астану»... Получается, «все врут календари»?
Да нет, просто кому-то победы нашей команды уже давно встали поперек горла. Это только руководители «Астаны» – генеральный менеджер Александр Винокуров и спортивный директор Александр Шефер – видят и не скрывают от публики, что нынешний состав команды – самый сильный за всю историю ее существования. Хотя наверняка помнят, что в 2009 году за казахстанскую команду попеременно и одновременно ездили такие великаны профессионального велоспорта, как Лэнс Армстронг, Альберто Контадор, Андреас Клоден, Леви Лайфаймер и другие. Казалось, такой «команды мечты» у нас больше никогда не будет, но нынешний сезон убеждает в обратном.
Тут никак нельзя не назвать тех гонщиков, которые принесли «Астане» престижную командную победу на «Джиро д’Италия»-2015. Помимо Фабио Ару и Микеля Ланды три недели карабкались в горы и стремительно с них спускались эстонец Танел Кангерт, итальянцы Паоло Тиралонго, Диего Роса, Дарио Катальдо, Давиде Малакаме, казахстанец Андрей Зейц и испанец Луис Леон Санчес. Все, успешно проассистировав своим лидерам, благополучно доехали до финиша, расположившись в верхней половине турнирной таб­лицы. «На этой «Джиро» наш состав был подобран под капитана Фабио Ару, – сказал коррес­­понденту sport.zakon.kz после окончания гонки Александр Винокуров. – Чтобы завоевать розовую майку победителя, ему не хватило чуть-чуть. Но тот факт, что мы проиг­рали не абы кому, а Альберту Контадору, на счету которого было уже шесть побед в Гранд-турах, говорит о том, что «Астана» в порядке».
...На финише «Джиро» экстравагантный Олег Тиньков предстал перед публикой с покрашенными в розовый цвет волосами – в тон розовой майке победителя своей Saxo Альберта Контадора. И обещал сделать то же самое на финише следую­щей великой гонки – «Тур де Франс». Только цвет там планирует поменять на желтый, как у победителя многоэтапной «Большой петли».
Руководители «Астаны» волос красить не обещают, просто спокойно готовят команду к открытому чемпионату Франции. Выставят, к примеру, победителя «Джиро»-2013 и «Тур де Франс»-2014 итальянца Винченцо Нибали, и предприниматель Тиньков наверняка останется на Елисейских полях в Париже седовласым. А грамотно подготовят Фабио Ару и Микеля Ланда к испанской «Вуэльте», и красная майка победителя, скорее всего, достанется кому-то из «Астаны».
Вот такая она разноцветная профессия велосипедиста...

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