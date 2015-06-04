Радуга над Гранд-турами

Заслуженную победу в генеральной классификации завоевал опытнейший испанец Альберто Контадор, крутящий ныне педали за российскую команду Tinkoff-Saxo. Его время на финише – 84 часа 3 минуты 30 секунд. Всего около двух минут уступил ему итальянец Фабио Ару из «Астаны», третьим в общем зачете стал испанец Микель Ланда опять же из казахстанской команды. Его отставание от обладателя розовой майки победителя – чуть более трех минут.
«Астана», возглавившая гонку в командном зачете уже после третьего этапа, своего лидерства так никому не уступила, уверенно заняв первое место. Вторыми на финише были гонщики BMC Racing (США), третьими – Team Sky (Великобритания). Они проиграли «Астане» соответственно более 43 минут и 1 часа 13 минут. Фабио Ару победил в номинации «Лучший молодой гонщик», Микель Ланда получил приставку «вице» в номинации «Горный король».
Надо отметить, что «Астана» наращивала скорости от этапа к этапу, постоянно улучшая показатели и поднимаясь все выше на подиумы различных отрезков пути. Вспомним эту динамику. 9 мая, первый этап – командная «разделка», и третье место нашей велодружины. Пятый этап – третье место Фабио Ару, восьмой этап – второе место Фабио Ару. А потом пришла пора «астанинцам» подниматься на высшую ступеньку пьедесталов почета: сначала 9-й этап выиграл итальянец Паоло Тиралонго, затем дважды подряд (15-й и 16-й этапы) отличился Микель Ланда, а под конец гонки (19-й и 20-й этапы) победный дуплет «выдал» Фабио Ару. Одним словом, пять этапов из 21-го остались за гонщиками «Астаны». Чего ж тут удивляться, что наша команда с запасом выиграла генеральную классификацию?
Но удивляющиеся, конечно же, нашлись. Вот что, например, сказал владелец российской команды Tinkoff-Saxo бизнесмен Олег Тиньков в эфире телеканала Eurosport (цитируем сайт rsport.ru): «Темп «Астаны», конечно, впечатляет... Непонятно, почему они так быстро едут, половина гонщиков, остающихся в финальной части горы, – из «Астаны». Видимо, какие-то новые методы тренировок нашли. Непонятно. Все здесь в недоумении».
Господин Тиньков (наши читатели это уже поняли) имел ввиду, естественно, не «новые методы тренировок», а нечто другое. Но тут можно напомнить владельцу и комментатору, что с некоторых недавних пор «Астана» находится под самым пристальным надзором Международного союза велосипедистов (UCI), так что там есть кому следить за чистотой проб наших спортсменов. Беспокоят частые победы «Астаны»? Как нам это знакомо!
Впрочем, а была ли эта победа? На том же сайте читаем заголовок: «Победа Контадора над «Астаной». Вот это совсем иной поворот! Мы-то думали, что великолепный Контадор выиграл у нашего молодого Фабио Ару и его товарища по команде Микеля Ланды, а, оказывается, Альберто поборол всю «Астану»... Получается, «все врут календари»?
Да нет, просто кому-то победы нашей команды уже давно встали поперек горла. Это только руководители «Астаны» – генеральный менеджер Александр Винокуров и спортивный директор Александр Шефер – видят и не скрывают от публики, что нынешний состав команды – самый сильный за всю историю ее существования. Хотя наверняка помнят, что в 2009 году за казахстанскую команду попеременно и одновременно ездили такие великаны профессионального велоспорта, как Лэнс Армстронг, Альберто Контадор, Андреас Клоден, Леви Лайфаймер и другие. Казалось, такой «команды мечты» у нас больше никогда не будет, но нынешний сезон убеждает в обратном.
Тут никак нельзя не назвать тех гонщиков, которые принесли «Астане» престижную командную победу на «Джиро д’Италия»-2015. Помимо Фабио Ару и Микеля Ланды три недели карабкались в горы и стремительно с них спускались эстонец Танел Кангерт, итальянцы Паоло Тиралонго, Диего Роса, Дарио Катальдо, Давиде Малакаме, казахстанец Андрей Зейц и испанец Луис Леон Санчес. Все, успешно проассистировав своим лидерам, благополучно доехали до финиша, расположившись в верхней половине турнирной таблицы. «На этой «Джиро» наш состав был подобран под капитана Фабио Ару, – сказал корреспонденту sport.zakon.kz после окончания гонки Александр Винокуров. – Чтобы завоевать розовую майку победителя, ему не хватило чуть-чуть. Но тот факт, что мы проиграли не абы кому, а Альберту Контадору, на счету которого было уже шесть побед в Гранд-турах, говорит о том, что «Астана» в порядке».
...На финише «Джиро» экстравагантный Олег Тиньков предстал перед публикой с покрашенными в розовый цвет волосами – в тон розовой майке победителя своей Saxo Альберта Контадора. И обещал сделать то же самое на финише следующей великой гонки – «Тур де Франс». Только цвет там планирует поменять на желтый, как у победителя многоэтапной «Большой петли».
Руководители «Астаны» волос красить не обещают, просто спокойно готовят команду к открытому чемпионату Франции. Выставят, к примеру, победителя «Джиро»-2013 и «Тур де Франс»-2014 итальянца Винченцо Нибали, и предприниматель Тиньков наверняка останется на Елисейских полях в Париже седовласым. А грамотно подготовят Фабио Ару и Микеля Ланда к испанской «Вуэльте», и красная майка победителя, скорее всего, достанется кому-то из «Астаны».
Вот такая она разноцветная профессия велосипедиста...