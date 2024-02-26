Рассылку о компенсации казахстанцам от Минтруда распространяют в соцсетях

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщили о том, что информация, распространяемая в социальных сетях, о выплате компенсаций, не соответствует действительности, передает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- В социальных сетях распространяется ложная информация о выплате казахстанцам компенсации от МТСЗН. Для перечисления назначенных средств неизвестные лица предлагают перейти по ссылке. Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке, - говорится в официальном заявлении Минтруда.

Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414, добавили в министерстве.

В МТСЗН просят граждан доверять информации только из официальных источников и напомнили, что распространение ложной информации карается по закону.