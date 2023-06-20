Разработка двух кокшетауских школьниц – добавка, повышающая питательную ценность кисломолочных продуктов, – заняла третье место на республиканском конкурсе

Общество
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Раушан Утеулина, Акмолинская область

Махаббат Абжанова и Сабина Тлеугабыл, ученицы 11-го класса областной специализированной казахской школы-интерната им. Абая № 3 города Кокшетау, увлечены исследовательской работой. Девушки, обратив внимание на ценность облепихи, насыщенной витаминами, минералами, антиоксидантами и используемой в народной и доказательной медицине, решили создать полезный продукт.

фото пресс-службы управления образования

Исследовательскую часть работы школьницы проводили в классе под руководством учителя химии Айданы Сагатай, а экспериментальную – в лаборатории кафед­ры химии и биотехнологии Кокшетауского университета им. Ш. Уали­ханова под руководством кандидата химических наук Нургуль Нурмуханбетовой.

– В результате нашей общей работы мы соз­дали очень ­полезный облепи­ховый ­йогурт. В процессе изыс­каний было установлено, ­что молочный продукт обога­щен витаминами А, Е, С, пальмитиновой и стеариновой ­кислотами, – рассказали ­они.

Кропотливый труд учениц оценен. Работа Махаббат и Сабины заняла третье место в секции химии республиканского конкурса научных проектов этого года.

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Разработка двух кокшетауских школьниц – добавка, повышающая питательную ценность кисломолочных продуктов, – заняла третье место на республиканском конкурсе
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