Исследовательскую часть работы школьницы проводили в классе под руководством учителя химии Айданы Сагатай, а экспериментальную – в лаборатории кафед­ры химии и биотехнологии Кокшетауского университета им. Ш. Уали­ханова под руководством кандидата химических наук Нургуль Нурмуханбетовой.

– В результате нашей общей работы мы соз­дали очень ­полезный облепи­ховый ­йогурт. В процессе изыс­каний было установлено, ­что молочный продукт обога­щен витаминами А, Е, С, пальмитиновой и стеариновой ­кислотами, – рассказали ­они.

Кропотливый труд учениц оценен. Работа Махаббат и Сабины заняла третье место в секции химии республиканского конкурса научных проектов этого года.