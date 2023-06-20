Разработка двух кокшетауских школьниц – добавка, повышающая питательную ценность кисломолочных продуктов, – заняла третье место на республиканском конкурсе
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Раушан Утеулина, Акмолинская область
Махаббат Абжанова и Сабина Тлеугабыл, ученицы 11-го класса областной специализированной казахской школы-интерната им. Абая № 3 города Кокшетау, увлечены исследовательской работой. Девушки, обратив внимание на ценность облепихи, насыщенной витаминами, минералами, антиоксидантами и используемой в народной и доказательной медицине, решили создать полезный продукт.