«Разум» будущего

«Зима» искусственного интеллекта

Осенью прошлого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме Digital Bridge, обратил внимание на то, что искусственный интеллект уже стал реальностью. Перед нашими глазами разворачивается новая эра, при этом появление ИИ является столь же революционным, как открытие элект­ричества и Интернета.

– Он имеет возможность полностью изменить формат человеческой жизни, автоматизировать процессы и создать значительную экономическую стоимость в огромных масштабах. Некоторые оценки экспертов говорят, что потенциальный вклад ИИ в глобальную экономику может составить четверть глобального ВВП, – заявил Президент.

Искусственный интеллект – функционал, позволяющий компьютеру, роботу или программе мыслить разумно, подобно человеку. ИИ разрабатывается путем изучения моделей человеческого мозга и анализа когнитивного процесса. В результате создаются соответствующие программы и системы.

Идея ИИ для человечества не нова. Впервые о данной концепции начали рассуждать после работы математика Алана Тьюринга 1950 года «Вычислительные машины и интеллект». В ней он задался главным вопросом: «Могут ли машины думать?»

Он отметил, что «мышление» трудно определить, и разработал свой знаменитый тест, согласно которому, если машина сумела бы вести разговор, который неотличим от разговора человека, тогда можно было бы сказать, что машина «думала».

Наконец, спустя шесть лет впервые был применен сам термин «искусственный интеллект». Его ввел в обиход Джон Маккартни на конференции в Дартмутском колледже. С этого момента начались активные исследования.

Присутствующие на семинаре стали лидерами исследований в области ИИ. Многие из них предсказывали, что машина, такая же интеллектуальная, как человек, появится уже через поколение.

Однако исследователи недо­оценили сложность проекта. Их огромный оптимизм повысил ожидания общественности, и когда обещанные результаты не появились, правительства прекратили финансирование. Последовавшие за этим годы (1974–1980) станут известны как «зима искусственного интеллекта».

В начале 1980-х годов дальновидная инициатива Японии вдохновила правительства и промышленность выделить на ИИ миллиарды долларов, но к концу десятилетия инвесторы разочаровались и снова отозвали финансирование. Началась вторая «зима». К концу 1993 года более 300 компаний, занимающихся искусственным интеллектом, обанкротились.

В начале XXI века появилась проблема больших объемов данных, которые надо было хранить и обрабатывать. Глобальный институт McKinsey в своей знаменитой статье «Большие данные: следующий рубеж инноваций, конкуренции и производительности» подсчитал, что к 2009 году почти во всех секторах экономики США хранилось в среднем не менее 200 терабайт данных. Тогда человечество начало производить более дешевые и быстрые компьютеры, и передовые методы машинного обучения успешно применялись для решения многих проблем в экономике.

Благодаря этому открылось второе дыхание в изучении ИИ. Так, к 2016 году рынок продуктов, оборудования и программного обеспечения, связанных с ним, достиг более 8 млрд долларов.

В ноябре 2023 года прошел первый глобальный саммит по безопасности искусственного интеллекта для обсуждения краткосрочных и отдаленных рисков, возможности добровольного и обязательного регулирования. В нем приняли участие 28 стран, включая США, Китай и государст­ва ЕС. Спикеры выступили с декларацией, призывающей к международному сотрудничеству для управления вызовами и рисками, связанными с искусст­венным интеллектом.

Терминатор и Альтрон

Между тем с развитием технологий общество не только сделало огромный шаг в своем развитии, но и породило множество опасений и страхов. Например, на предмет того, что ИИ способен поработить человечество или, того хуже, истребить.

Все это подогревается кинематографом. В знаменитом «Терминаторе» машины восстали против людей, а в фильме «Мстители: эра Альтрона» искусственный интеллект счел главной угрозой для Земли человека, а потому решил этого самого человека уничтожить. Поэтому неудивительно, что в последнее время все чаще звучат слова об опасности данной технологии.

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск, кстати, – один из тех, кто призывает людей к осторожности.

– Я обладаю большим опытом работы с технологичными ИИ и думаю, что человечеству действительно необходимо беспокоиться, – сказал он в июле прошлого года на встрече Национальной ассоциации губернаторов. – Я продолжаю подавать сигнал тревоги. Пока роботизированные машины не пойдут по улицам, уничтожая людей, мы не поймем, как на это реагировать, ибо такая перспектива воспринимается как нереальная.

В свое время беспокойство по поводу развития технологий ИИ выражал и известный физик Стивен Хокинг. В 2014 году он в интервью BBC сказал, что «развитие полноценного ИИ может стать предзнаменованием конца для человечества».

Однако, по мнению Килиана Вайнбергера, доцента кафедры информатики в Корнельском университете, опасения по поводу превосходства и желания ИИ «уничтожить» человечество базируются на неправильных представлениях о технологии. Искусственный интеллект впечатляет, когда мы видим его в действии. Но он имеет и массу ограничений. ИИ определяется алгоритмами. Они задают его поведение с помощью предписанных функций.

Нейронные сети выполняют сложные задачи с несколькими видами данных, но большинство навыков, которыми человек обладает, даже не развивая их намеренно, для машинного интеллекта недоступны.

Искусственный разум может во много раз превзойти человека в выполнении специализированных работ. Например, игре в шахматы, идентификации объектов по изображению или большому анализу данных в банковском секторе.

– У ИИ, который бы обладал самостоятельным сознанием, не будет такого прогресса, чтобы он мог поработить человечество. И нет оснований считать, что подобный прогресс по­явится в скором будущем, – добавил он.

Но есть еще одна пугающая проблема – это возможность использования ИИ людьми с плохими намерениями. Данный сценарий более реален и опасен, отмечает доцент.

Концепция развития ИИ в Казахстане

В начале месяца, выступая на расширенном заседании Правительства, Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на искусственном интеллекте.

– По оценкам экспертов, к 2026 году инструментами искусственного интеллекта будут пользоваться уже более 80% предприятий в мире (сегодня – менее 5%). Мы уже сейчас стали свидетелями глобальной транс­формации в медицине, образовании, креативных индустриях. Развитие искусственного интеллекта может стать движущей силой экономического прогресса и внедрения инноваций в нашей стране, – сказал он.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК разработало концепцию развития искусственного интеллекта на 2024–2029 годы.

В первую очередь в документе отмечено, что ИИ развивается очень быстрыми темпами и приводит к изменениям в обществе, которые требуют ответных мер в политике. По этой причине концепция позволит получить выгоды в краткосрочном и среднесрочном горизонтах, а также подготовиться к долгосрочным перспективам.

В краткосрочном будущем в Казахстане для развития ИИ должна быть создана соответствующая экосистема. Это инфраструктура (обеспечение вычислительными мощностями), работа с человеческим капиталом (подготовка кадров), развитие НИОКР.

«Важно реализовать проект по разработке и внедрению национальной языковой модели на основе нейронных сетей, который придаст импульс созданию и развитию смежных видов прикладного искусственного интеллекта, основанных на распознавании и понимании языка», – говорится в документе.

В среднесрочной перспективе предполагается поддержание климата для развития экономики ИИ.

И наконец, в долгосрочной перспективе предлагается готовиться к возможным вызовам, связанным с изобретением универсального искусственного интеллекта и его масштабированием.

Рассмотрен в концепции также ряд сценариев. В случае пессимистичного предполагается, что дальнейшее развитие искусственного интеллекта и роботизации может привести не к очередной промышленной революции (предыдущие промышленные революции характеризуются существенным повышением производительности труда), а к смене социально-экономической формации.

«В случае если влияние искусственного интеллекта окажется весьма глубоким, это может подорвать не только спрос на человеческий труд, но и в целом снизить совокупный спрос. Помимо пессимистичных прогнозов касательно массовой безработицы людей и бедности, может появиться такое явление, как безработица роботов», – отмечается в документе.

В свою очередь оптимистичный сценарий предусматривает, что технологии виртуальной и гибридной реальностей вкупе с экзокортексным и универсальным ИИ откроют перед людьми новые перспективы развития. Например, человек перейдет в эру киборгизации, тем самым проводя те же вычисления гораздо быстрее и эффективнее.

Однако более реалистичным вариантом видится то, что развитие ИИ кардинально изменит рынок информационных технологий. Разработчики смогут создавать автоматически основную часть кодов и скриптов. Шаблоны и конструктивное программирование снизят порог вхождения в отрасль, и в будущем практически каждый станет специалистом с минимальным набором навыков в области программирования.

Вместе с тем говорится, что улучшение производственных мощностей посредством внедрения искусственного интеллекта и роботов может привести как к повышению производительности труда, так и к расширению досуга людей. Это будет влиять на продолжительность рабочей недели или рабочих часов в день.

Как отметили авторы проекта, приоритетными отраслями для внедрения ИИ в Казахстане являются государственное управление, здравоохранение, образование, финансы, логистика, сельское хозяйство и промышленность.

Так, нововведения позволят при обработке обращений граж­дан производить их автоматическую отписку исполнителям, классифицировать обращения с учетом тематики, улучшить маршрутизацию, а также формировать и предлагать готовые ответы для исполнителя.

В медицине ИИ поможет лучше диагностировать те или иные аномалии в организме человека, просматривая изображения органов.

В сфере образования искусст­венный интеллект обладает потенциалом в снижении барьеров для доступа к обучению, оптимизации методов.

Одной из главных возможностей искусственного интеллекта в сфере финансов и логистики является преобразование не­структурированных данных в структурированные, распознавание изображений и голоса, поиск информации, что существенно может повысить производительность работы.

Также предполагается, что искусственный интеллект поможет улучшить управление цепями поставок, прогнозировать спрос, оптимизировать маршруты и управлять запасами в логистике в любой сфере. Это позволит снизить издержки и улучшить эффективность логистических операций.

Подытоживая, авторы проекта отметили, что использование способности систем искусственного интеллекта анализировать огромные объемы данных и принимать решения на основе обнаруженных закономерностей и тенденций позволит сократить бюрократию и улучшить уровень обслуживания, обеспечив проактивность и повысив удобство взаимодействия.