Развитие банковской системы Казахстана обсудил Назарбаев с правлением Казкоммерцбанка

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Сообщается, что в ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития банковской системы страны, а также поддержки малого и среднего бизнеса в рамках программы "Нурлы жол".



Кроме того, был рассмотрен ход реализации новых стратегических задач по созданию крупнейшего инновационного финансового института страны в свете последних изменений в составе совета директоров банка.

