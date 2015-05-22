Развитие банковской системы Казахстана обсудил Назарбаев с правлением Казкоммерцбанка

Фото с сайта akorda.kz
Президент Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем совета директоров Марком Хольцманом, председателем правления Магжаном Ауэзовым и членом совета директоров АО "Казкоммерцбанк" Кенесом Ракишевым, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Сообщается, что в ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития банковской системы страны, а также поддержки малого и среднего бизнеса в рамках программы "Нурлы жол".
Кроме того, был рассмотрен ход реализации новых стратегических задач по созданию крупнейшего инновационного финансового института страны в свете последних изменений в составе совета директоров банка.