Реализацию новых инвестпроектов в Казахстане обсудил Смаилов с руководством ЕБРР и ЕИБ

Международное сотрудничество, Правительство, Экономика, Европа
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В рамках проходящего в Алматы 2-го Экономического форума «Европейский Союз – Центральная Азия» премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и вице-президентом Европейского инвестиционного банка Терезой Червинска, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

В ходе переговоров с главой ЕБРР обсуждены вопросы реализации крупных инвестиционных проектов в Казахстане, в том числе по реконструкции автодорог, модернизации канализационно-очистных сооружений и энергомощностей.

Алихан Смаилов отметил, что Казахстан высоко ценит стратегический характер взаимодействия с банком и вклад, который он внес в развитие республики.

«В настоящее время у нас налажены тесные связи, затрагивающие широкий спектр экономических вопросов, которые мы намерены и далее развивать. Уверен, что сотрудничество между Казахстаном и ЕБРР может быть выведено на качественно новый уровень», – сказал премьер-министр.

Так, буквально на днях состоялось ежегодное заседание Совета управляющих ЕБРР, в рамках которого Казахстану была посвящена отдельная инвестиционная сессия. Алихан Смаилов выразил уверенность, что это также придаст новый импульс инвестиционному сотрудничеству между Казахстаном и иностранными партнерами.

«Правительство Казахстана выражает готовность к углублению партнерства с ЕБРР по самому широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес», – подчеркнул он. 

В свою очередь Одиль Рено-Бассо отметила, что ЕБРР очень вовлечен в работу в Казахстане.

«Мы будем рады и дальше продолжать наше сотрудничество. Нашим приоритетом по-прежнему являются проекты по развитию «зеленой» энергетики, частного сектора и инфраструктуры. Кроме того, мы продолжаем вносить свой вклад в развитие банковского сектора страны», – сказала Одиль Рено-Бассо.

На встрече с Терезой Червинска обсуждены вопросы сотрудничества в транспортно-логистической сфере и агропромышленном комплексе, в частности, реализации инвестиционных и технологических проектов.

Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан ценит стремление Европейского инвестиционного банка расширить сотрудничество с нашей страной. В этой связи открытие офиса ЕИБ в РК может значительно расширить инвестиционный портфель и присутствие банка в регионе.

«Правительство Казахстана выражает готовность к углублению партнерства с ЕИБ по самому широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес. Одним из наиболее приоритетных направлений является стимулирование развития «зеленой» экономики», – сказал Алихан Смаилов. 

Он также призвал ЕИБ рассмотреть возможность более тесного сотрудничества в части «зеленого» финансирования и обмена инновациями с Международным финансовым центром «Астана».

В свою очередь Тереза Червинска отметила, что Казахстан зарекомендовал себя хорошим партнером в области экономической кооперации. 

«Мы долгое время работаем в этом регионе и планируем далее углублять сотрудничество в направлении «зеленой» экономики. Это касается производства и передачи «зеленой» энергии, повышения энергоэффективности различных объектов и транспортной сферы. Для этого необходимо создание и развитие соответствующей инфраструктуры. Мы также готовы более тесно работать со средними предприятиями», – сказала Тереза Червинска.

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