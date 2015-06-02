Реформы служат прогрессу Свежий выпуск 441 Куандык АЙНАБЕК, директор НИИ новой экономики и системного анализа КЭУ Казпотребсоюза, д. э. н.

Чтобы сохранить поступательное, эволюционное, устойчивое развитие экономики и общества Казахстана, государство должно реагировать на происходящие процессы как во внешнем мире, так и внутри страны. И «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ являются свое­временным, логически верным ответом на вызовы, которые вытекают из кардинальных изменений в глобальном сообществе. В ближайшие месяцы и годы могут произойти качественные перемены в геополитике и мировой финансовой системе, экономике, которые способны оказать существенное влияние на национальную экономику. Свое предположение по этому поводу высказал Президент страны Н. Назарбаев на VIII Астанинском экономическом форуме, который является важной дискуссионной площадкой по обсуждению социально-экономических проблем.

«К ним относятся кризис миропорядка и потеря доверия между странами, турбулент­ность глобальной экономики, изменение климата, новые линии разлома, в том числе в регионе Центральной Азии, – подчеркнул Глава государства, – а также подрыв способности мирового сообщества обеспечивать сохранение мира».

В связи с этим идеи Президента страны по реформированию государственного управления, законодательства, экономики и общества являются очень своевременными. Логическая структура институциональных реформ и программа пошаговой реализации с конкретными предложениями позволяют говорить о реалистичности осуществления задуманного во благо казахстанского общества в деле формирования устойчивой, индустриально-инновационной экономики и прогрессивного государства, стремящегося войти в число 30 высокоразвитых стран мира. Об этом говорили в своих выступлениях лауреа­ты Нобелевской премии на VIII Астанинском экономическом форуме.

Главная цель 100 шагов – осуществить качественные изменения в государственном управлении и самоуправлении общества, что должно снять множество противоречий, возникших и препятствующих эффективному развитию в духе современных требований. План нации направлен на ускорение формирования и развития индустриально-инновационной экономики. Доля инновационных продуктов и услуг в ВВП должна вырасти, а расти есть куда – в высокоразвитых странах данный показатель равен 40–70, а в Японии доходит до 100%. Станут устраняться и проблемы в заработной плате, и перекосы в распределении доходов.

Особо хочется обратить внимание на меры качественного изменения общества, совершенствование государственного устройства. Конкретные предложения по выявлению ядра казахстанской экономики в лице ТНК (транс­национальных корпораций), совместных предприятий и «национальных чемпионов» – это реальные шаги, позволяющие ускоренно развиваться промышленности, перерабатывающим отраслям, сельскому хозяйству, туризму. Богатый ресурсный потенциал Казахстана, политическая стабильность, надежная законодательная база смогут обеспечить дальнейший рост инвестиций в минерально-сырьевой комплекс страны, который сейчас представляет большой интерес для ТНК мирового уровня.

Важной задачей для нашей республики являются вытеснение экспорта сырьевой продукции товарами с высокой долей добавленной стоимости, развитие наукоемких производств. А в импорте станут преобладать новые технологии, ноу-хау, которые в данный момент невозможно воспроизвести в нынешних условиях, или же те товары, которые требуют больших затрат труда.

Промышленности Казахстана необходимы пропорции между добывающими и обрабатывающими производствами в цветной и черной металлургии, химической и топливной промышленности, базирующихся на уникальных месторождениях минерально-сырьевых ресурсов. Конечно, экономика страны не сможет эффективно развиваться без переориентации индустрии на глубокую, комплексную переработку сырья и увеличение продаж на рынке ее продуктов. И для этого в каждой из базовых отраслей понадобится собственная программа совершенствования соотношения продукции добывающих и обрабатывающих производств.

В соответствии с планами экономического развития Казахстан будет конкурировать на мировой арене с ведущими западными странами. Минерально-сырьевой комплекс республики занимает немаловажное положение в мировом балансе, играет важную (а по ряду отраслей – стратегическую) роль в Европе и Азии. В то же время ряд факторов, подобных дальнейшему снижению мировых цен на нефть и конкуренции нефтяного Ближнего Востока, диктуют казахстанскому добывающему сектору иные пути для развития. И это указано в программе Президента Н. Назарбаева «100 конкретных шагов» по развитию индустрии и привлечению крупных перерабатывающих ТНК в сырьевой сектор нашей экономики.

Остановлюсь и на шаге 57. В условиях Казахстана для развития туристской отрасли возможно использование организационной модели, предполагающей сотрудничество государственных и частных партнеров, осуществляемой за счет привлечения третьих организаций, переуступки отдельных функций и контрактных обязательств. Это позволит государственно-частному партнерству утвердиться в индустрии туризма на региональном уровне.

Вызывают большой интерес и изменения в строительной отрасли – начиная с 47-го шага программы. Внедрение инноваций усиливает конкурентные позиции строительных производственных компаний, переводя их на более высокий организационный уровень. Именно это изменит саму природу хозяйствования. А задачей государства будет дальнейшая поддержка выбранных направлений.



