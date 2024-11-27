Регионы развивают связи и наращивают взаимодействие

В столице Республики Башкортостан проходит очередной Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Это мероприятие проводится ежегодно и вносит большой вклад в поддержание и развитие экономических, культурных и гуманитарных связей наших стран.

Форум приобрел статус эффективной площадки по укреп­лению взаимовыгодного стратегического партнерства между деловыми кругами России и Казахстана, реализации потенциала торгово-экономического сотрудничества и возможностей промышленной кооперации двух стран. Особый вес обсуждениям и договоренностям в его рамках придает традиционное участие в пленарном заседании глав двух государств.

Мероприятие этого года особенное. Уфа принимает юбилейный, ХХ Форум межрегионального сотрудничества, который уже называют одним из самых крупных по числу участников за всю историю проведения таких встреч.

В числе участников – более трех тысяч человек, которых с комфортом принял новый уфимский Дворец борьбы, где вольготно разместились не только площадки для панельных сессий и заседаний «круглых столов», но и несколько выставок.

Открылось мероприятие Форумом молодых лидеров. Участников приветствовал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

– У наших регионов давняя дружба и традиции взаимодейст­вия, так что для сотрудничества молодых предпринимателей Казахстана и России есть все возможности. Мы уделяем самое серьезное внимание развитию деловых отношений с Казахстаном и сейчас находимся на траектории формирования целого ряда предприятий... На форуме вы найдете себе новых партнеров и друзей. И это важно – ведь именно вам предстоит формировать дальнейшее развитие дружеских отношений между нашими регионами, – обратился к молодым участникам Радий Хабиров.

После он пообщался с журналистами.

– Наши предприниматели очень активно работают с бизнесменами из Казахстана. Мы все дальше и дальше уходим от простого товарообмена, так как заинтересованы в более глубокой промышленной кооперации. У нас очень серьезные договоренности, и уже идут процессы промышленной кооперации с нашими казахскими коллегами, прежде всего в области нефтехимической промышленности и добычи полезных ископаемых, – отметил Радий Хабиров. – В Рес­публике Башкортостан созданы благоприятные условия для привлечения инвестиций – это и преференциальные территории, и специальные экономические зоны, и целый ряд государственных мер, включая налоговые режимы, для того чтобы сюда было безопасно и выгодно инвестировать.

Радий Хабиров отметил: с Казахстаном у них особые отношения. Именно в РК было открыто одно из первых представительств Башкортостана в составе торгового представительства Российской Федерации. Хорошим отношениям способст­вует и то, что у республики с Казахстаном общие традиции, наличествует взаимодополняемость экономик.

– Очень много казахстанских предприятий нуждаются в оборудовании, которое производится у нас, очень много наших предприятий нуждаются в казахстанском оборудовании. Поэтому промышленная кооперация у нас достаточно эффективная, – подчеркнул Радий Хабиров.

Придать сотрудничеству дополнительный импульс можно при помощи хорошо налаженного авиасообщения, уверены в Башкортостане. Воздушный путь между нашими странами проложен уже давно, его важность была учтена еще на первоначальном этапе ускорения экономической интеграции наших стран: есть рейсы в Алматы, в Астану, правда, в основном в определенный период времени, когда у самолетов хорошая наполняемость. Первыми исследователями туристического потенциала Казахстана стали башкирские пенсионеры.

– По программе «Башкирское долголетие», позволяющей компенсировать стоимость билетов, пожилые жители нашего регио­на уже бывали группами в Казахстане, посетили исторические объекты, познакомились с современными реалиями соседнего государства, – рассказал глава рес­публики. – Мы заинтересованы в том, чтобы открыть Казахстан для башкирских туристов, нам очень интересен Алматы, например. И в свою очередь хотелось бы дать возможность казахстанцам посмотреть Башкортостан.

Самые важные мероприятия на форуме состоятся 27 ноября: в Уфу прибудет большая делегация из Казахстана во главе с заместителем Премьер-минист­ра – руководителем Аппарата Правительства РК Галымжаном Койшыбаевым.

– Такие форумы – эффективные платформы для развития сотрудничества. Главы наших государств регулярно встречаются, и важно, чтобы и руководители наших регионов встречались, наши бизнесмены встречались, чтобы люди могли налаживать новые контакты. Регионы – это составные части экономики каж­дой страны. В ходе таких форумов укрепляются и развиваются межрегиональные связи. Например, Республика Башкортостан планирует инвестировать в Актюбинскую область и в другие регионы Казахстана, – отметил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев.

При этом он подчеркнул: форум – идеальное место для бесед о перспективах и возможностях. Предметно они обсуждались, в том числе на Бирже деловых контактов. Там только за первый час работы состоялось 80 встреч представителей бизнес-сообщества двух стран!

Всего на В2В-переговоры к началу форума зарегистрировались 306 компаний, из них 128 – из Казахстана, запланировано не менее 1 200 переговоров. На бирже представлены компании из различных отраслей – от АПК и промышленности до креативных индустрий. Площадка работает оба дня форума. Участники распределены на три потока, так как интересантов очень много. В зоне деловых переговоров установлено 40 столов.

Кроме того, в первый день форума прошли пленарная сессия на тему «Образ молодого предпринимателя-2024: ценностные ориентиры и социальная ответственность как фундамент успешного и устойчивого бизнеса» (тема молодежного предпринимательства была очень актуальна в этот день) и заседание казахстанско-российского делового совета «Развитие совместных торговых и инфраструктурных проектов между Россией и Казахстаном».

На второй день запланировано пленарное заседание ХХ Форума межрегионального сотрудничества. Как ожидается, по его итогам будет принята программа межрегионального и приграничного сотрудничества, которая включает около 140 мероприятий в 12 различных сферах.