В тройку лидеров вошли сильнейшие спортсмены из разных регионов страны

Фото: НОК

В Усть-Каменогорске завершился чемпионат Казахстана по велоспорту на шоссе. Заключительным видом программы стала групповая гонка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

У мужчин победу одержал Евгений Федоров (область Жетісу). Следом финишировал Антон Кузьмин (область Жетісу).

Замкнул тройку лучших Даниил Марухин (СКО).

Елизавета Склярова (Кызылординская область) стала лучшей в соревнованиях среди женщин. Милана Котельникова (Астана) показала второй результат. На третью ступень пьедестала поднялась Евгения Заам (область Жетісу).