Режиссер и оператор фильмов ИГ ликвидированы в Ираке

Режиссер и оператор фильмов, которые снимает террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ), были ликвидированы в результате атаки иракских ВВС по одной из баз экстремистов близ города Эль-Фаллуджа в провинции Анбар. Об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел Ирака, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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"Удары с воздуха были нанесены по базе боевиков близ Эль-Фаллуджи, когда там проходило совещание командования ИГ", – процитировал телеканал "Аль-Джазира" коммюнике.
В результате авианалета было уничтожено не менее 28 террористов, в основном – граждан иностранных государств. Среди них, как подтвердило министерство, создатель "фильмов об ИГ – Абу Мухаммед ас-Сури, а также оператор пропагандистских лент, создаваемых группировкой, Абу Усама аль-Амрики".
Фильмы ИГ, распространяемые главным образом через социальные сети, известны своей жестокостью. В них присутствуют сцены убийств исламистами заложников и мирных жителей, которые отказываются сотрудничать с экстремистами.
Рейд иракских ВВС под Эль-Фаллуджой был проведен в рамках операции возмездия, названной именем иракского солдата Мустафы ас-Субейхауи. В одном из боев с ИГ Мустафа был ранен и попал в плен к исламистам. Те повесили его на мосту через реку Евфрат в Эль-Фаллудже.
ИГ с лета прошлого года начала наступление на северные провинции Ирака. До сих пор экстремисты контролируют почти треть территории Ирака, в провинции Анбар – около 80 процентов.