Россия представила Казахстану план запусков космических аппаратов с «Байконура»

МИД РК проинформировал, что в этом плане нет запусков космических аппаратов военного назначения, а также испытательных пусков ракет с космодрома «Байконур», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В соответствии с соглашением между правительствами двух стран от 18 ноября 1999 года о порядке представления и получения заключения (согласования) по планам запусков космических аппаратов и испытательных пусков ракет с космодрома «Байконур», российская сторона по дипломатическим каналам передала План запусков космических аппаратов на 2025 год.

В 2025 году запуски будут проводиться в рамках:

государственной программы Российской Федерации «Космическая деятельность России»;

международных программ сотрудничества;

коммерческих проектов.

Министерство иностранных дел Республики Казахстан проинформировало, что в предоставленном плане отсутствуют запуски космических аппаратов военного назначения, а также испытательные пуски ракет с космодрома «Байконур».

Представленный план подчеркивает продолжение тесного сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией в космической сфере, а также соблюдение международных норм и принципов прозрачности, добавили в пресс-службе.