Россия является одним из трех ключевых торговых партнеров Казахстана

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Санат Кушкумбаев,  главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК

Казахстанско-российский экспертный совет (КРЭС) – экспертная площадка, объединяющая экспертов России и Казахстана.

Фото: t.me/kisi_kz

Причем экспертов не только двух организаций, которые создали площадку, – Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК и Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, но и включая другие организации – неправительственные и государственные структуры.

Этот формат может быть охарактеризован как вторая экспертная дорожка. Основная задача КРЭС – обсудить актуальные вопросы, сформировать повестку будущего, синхронизировать позиции по вопросам развития двухсторонних отношений, сформировать видение будущего, открыть горизонты.

Цель экспертного диалога – улучшить систему принятия решений, рекомендовать нашим правительствам обратить внимание на те или иные вопросы. Очень важно, чтобы голос экспертов был слышен. Потому что нередко бывает, что в медийном поле более заметны популисты и пропагандисты. В этой связи важно предоставить слово профессионалам, будь то экономистам, политологам, историкам. Тем, кто разбирается в вопросах двусторонней повестки и может дать компетентный анализ.

Сотрудничество двух наших стран развивается динамично и поступательно. Казахстан и Россия имеют самую протяженную в мире границу.

Структуры наших экономик  очень схожи. Многие вызовы в экономической и торговой сфере близки. Перед обеими странами стоят схожие задачи развития – транспортной инфраструктуры и сельского хозяйства. На повестке дня стоят и задачи поступательного развития гуманитарного сотрудничества.

Логично, когда две соседние страны выстраивают отношения в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Понимание этого есть на уровне лидеров наших стран, на уровне правительств. Безусловно, очень важно, чтобы и гражданское общество наших стран поддерживало эту повестку.

Государственный визит – это самый высокий формат дипломатических отношений. Для соседних стран, таких как Россия и Казахстан, это новый импульс двусторонних отношений. По количеству подписанных документов (напомню, что в ходе визита подписан внушительный пакет соглашений, затрагивающих фундаментальные сферы наших отношений) можно судить о результативности визита.

Наверное, нет необходимости говорить о том, что Россия является одним из трех ключевых наших внешних торговых партнеров и инвесторов. Уверен, что состоявшийся визит укрепил стратегическое партнерство и заложил проекцию долгосрочных конструктивных отношений наших стран.

 

#Казахстан #Россия #эксперты

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