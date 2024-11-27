Какие документы подписаны во время госвизита Путина в Казахстан

Международное сотрудничество
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По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли Совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Кроме того, члены делегаций в присутствии президентов обменялись следующими документами:

1. Программа межрегионального и приграничного сотрудничества между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации на 2024-2028 годы;

2. План мероприятий по реализации Программы межрегионального и приграничного сотрудничества между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации на 2024-2028 годы;

3. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации об организации взаимодействия в области развития железнодорожного транспорта и инфраструктуры, автомобильных дорог, а также автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу между Республикой Казахстан и Российской Федерацией;

4. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о порядке реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильного моста через реку Таловая между пунктами пропуска «Сырым» (Республика Казахстан) и «Маштаково» (Российская Федерация) через казахстанско-российскую государственную границу и подходов к нему;

5. Соглашение между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством транспорта Российской Федерации о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов;

6. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области здравоохранения;

7. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации об использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации;

8. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма;

9. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о функционировании Костанайского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет»; 

10. Протокол о возобновлении действия Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменения;

11. Соглашение между Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Следственным комитетом Российской Федерации о сотрудничестве;

12. Соглашение о сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Российской Федерации;

13. Меморандум о взаимопонимании между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Российской Федерации о сотрудничестве в области правового регулирования деятельности некоммерческих организаций;

14. Программа сотрудничества между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Российской Федерации на 2025-2026 годы;

15. Меморандум о сотрудничестве в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

16. Соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и ОАО «Российские железные дороги»;

17. Соглашение о реализации проекта между АО «НК «Қазақстан темір жолы», Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd и АО «Славтранс-Сервис»;

18. Меморандум о намерениях между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и ООО «ФинИнвест»;

19. Соглашение о сотрудничестве по использованию эффективных технологий по снижению выбросов загрязняющих веществ на энергоблоках ст.№3 и №4 Экибастузской ГРЭС-2 между АО «Самрук-Энерго» и ООО «Фирма ОРГРЭС».

#Казахстан #Россия #соглашения #меморандумы

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