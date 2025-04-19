В 2024 году кинотеатры номинально нарастили доходы на 17,7% г/г, до 43,9 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Относительно предыдущего года положительная динамика замедлилась в 2,2 раза – было 38,9%, приводит данные БНС АСПиР РК.

Еще недавно объемы увеличивались в годовом исчислении куда заметнее. Так, в 2021 году без поправки на инфляцию рост составлял 131,7%, в 2022 - 97,5%. Подобные скачки, очевидно, были связаны с восстановлением доходов после периода жестких пандемийных ограничений: в 2020 году показатель падал сразу в 3,6 раза.

К слову, уже в 2022 году выручка кинотеатров впервые превзошла допандемийный уровень в текущих ценах, а в сопоставимых - почти сравнялась с ним. Так что в 2023 году восстановление больше не играло главную роль в росте доходов, уступив свое место другим факторам. Например, продолжающемуся оживлению спроса на фильмы, полностью произведенные и спродюссированные в Казахстане. Хотя отечественный кинематограф (14,7 млрд тенге) тогда и принес меньше денег, чем зарубежный (20,5 млрд тенге), номинальный рост в его случае оказался вдвое больше - 58,5% против 24,7%.

В 2024 же году номинальные темпы роста выручки от показа отечественных (17,8 млрд тенге) и зарубежных (24,2 млрд тенге) фильмов практически сравнялись – 19,3% и 17,8% соответственно.

Интересно добавить, что с коррекцией на удорожание билетов в кино позитивная динамика оказалась еще более скромной – 8,1% г/г. Это самые низкие реальные темпы роста за 11 лет. Тем не менее даже в сопоставимых ценах нынешнее абсолютное значение – рекордное по крайней мере с 2011 года.