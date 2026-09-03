Новый «Звездный путь» станет полной перезагрузкой с новыми героями

Ставка сделана на привлечение аудитории, которая прежде не интересовалась франшизой

Фото: kinonews.ru

Paramount утвердила режиссеров и сценаристов нового "Звездного пути". Ими станут Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдштейн, известных по фильмам "Ночные игры" и "Подземелья и драконы: Честь среди воров", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Они подтвердили, что фильм будет полным перезапуском с совершенно новым актерским составом.

"В фильме будут другие персонажи вселенной "Звездного пути"", - заявили постановщики.

Ориентирами для себя они называют триллеры "Тренировочный день" и "Багровый прилив".

"Действие разворачивается почти в реальном времени, и это совершенно иной взгляд на то, каким может быть фильм по "Звездному пути", не предавая при этом его основ", - пояснил Дэйли.

Очевидно, что ставка сделана на привлечение аудитории, которая прежде не интересовалась франшизой.

"Мы не хотим полагаться только лишь на фанатов, - сказал Голдштейн. - Мы не хотим надеяться, что поклонников оригинального сериала или полнометражных фильмов наберется достаточно. Мы хотим снять другой кинопроект, который существует в знакомом мире, для тех, кто с ним знаком, и который другие откроют для себя заново. А при удаче запустить новую франшизу".

История кинофраншизы складывалась неровно. Четвертый фильм перезапуска был одобрен еще в 2016 году, но планы развалились после ухода Джей Джей Абрамса с поста режиссера. Дилогия Абрамса - "Звездный путь" 2009 года и "Стартрек: Возмездие" 2013-го - получила хорошие отзывы, однако продолжение забуксовало. Дата начала съемок пока не объявлена.