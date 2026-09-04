Главный герой – купец и меценат

Проект реализуется по заказу Министерства культуры и информации РК при содействии Государственного центра поддержки национального кино. По словам автора сценария и режиссера-постановщика Жандоса Кусаинова, историчес­кая кинолента «Косшыгулов. Шоколадная фабрика» несет важный идеологический посыл, показывая, как зарождалось национальное предпринимательство в казахской степи.

– Мы много снимаем историчес­ких деятелей, батыров, акынов, практически не уделяя внимания тем, кто стоял у истоков национальной экономики, – отмечает автор сценария. – Эти люди были новаторами. Они не только развивали торговлю и производство, но и финансово поддерживали культуру, образование.

Таким был и главный герой драмы – акмолинский купец, промышленник, меценат Баймухамбет (по прозвищу Байкоп) Косшыгулов. Он рано потерял родителей и воспитывался в семье татарского купца, где освоил основы торговли. Оценив деловые и человеческие качества, купец выдал за Баймухамбета свою дочь. Баймухамбет оправдал доверие родителя и продолжил семейное дело на совершенно новом уровне. В 1895 году он основал в Акмолинс­ке кондитерско-пряничную фаб­рику «Косшыгулов и сыновья». Чтобы приобрести оборудование для производства, ездил в Париж. На фабрике выпускали множество лакомств, в том числе зефир, карамель, шоколадные конфеты в обертке, несколько видов пряников. В 1911 году Байкоп (один из первых казахов) получил статус купца I гильдии, а в 1915-м его фабрика была удостое­на почетного звания «Поставщик Двора Его Императорского Величества». Часть дохода с деятельности обязательно шла на благотворительность – строи­тельство мечетей и медресе. У Байкопа было семеро детей. Старший сын Курмангали оту­чился в Санкт-Петербургском торгово-экономическом институте, стал победителем первой Всероссийской автомобильной гонки. Первый автомобиль, проехавший по дорогам Акмолинска, привез именно он. Семья Косшыгуловых вела переговоры с немецкой компанией об организации в городе автомобильного производства. Этим планам помешала начавшаяся Первая мировая война. А новая советская власть и последовавшая за ней национализация поставили жирный крест на налаженном производстве и перспективных проектах Косшыгуловых. В истории этой семьи, словно в зеркале, отразились эпохальные события того поколения.

Съемкам предшествовала кропотливая работа в казахстанских и российских архивах. Несмот­ря на то что история разворачивается в дореволюционном Акмолинске, основные съемки прошли в Западно-Казахстанской области. Творческая группа и основной актерский состав прибыли в регион в конце июня. В Бокейординском районе снимали степь, а также интерьеры историко-культурного, архитектурно-этнографического музея-заповедника «Хан Ордасы». В Уральске было выбрано порядка 15 локаций для съемок. Именно улицы старой части города с его сохранившейся архитектурой – доходными домами, купеческими усадьбами середины XIX – начала XX веков – стали лучшими декорациями к фильму.

Продюсер фильма – Султан Срайыл. Главные роли в картине исполняют Елжан Турыс, Адиль Ахметов, Кадыргазы Куандыков, Ержан Нурымбет, Аяжан Жумабек и другие. В эпизодических ролях снялись актеры уральских драмтеатров: русского драматического им. А. Н. Островского и казахского им. Х. Букеевой. Так, Руслан Джумахметов, Марк Ларин, Алексей Южко сыграли акмолинских купцов Никитина, Халфина, Кубрина. Директору музея «Старый Уральскъ» Геннадию Мухину досталась роль известного фотографа, издателя Константина Шахова. Благодаря его работам современники знают, как выглядел Акмолинск в начале XX века. Немало местных жителей было задействовано в массовке.

Этот увлекательный опыт поз­воляет по-новому взглянуть на кинопродукт. Упорная работа всей команды на съемочной площадке, дубли повторяются десятки раз, а камера снимает крупный, средний и общий планы, разные ракурсы... Но после монтажа получается лишь несколько минут экранного времени.

Часть сцен будет снята в Астане и Алматы. На большой экран фильм выйдет в следующем году.