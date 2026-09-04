Главный герой – купец и меценат

Кино
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В Уральске завершились съемки исторической драмы

фото автора

Проект реализуется по заказу Министерства культуры и информации РК при содействии Государственного центра поддержки национального кино. По словам автора сценария и режиссера-постановщика Жандоса Кусаинова, историчес­кая кинолента «Косшыгулов. Шоколадная фабрика» несет важный идеологический посыл, показывая, как зарождалось национальное предпринимательство в казахской степи.

– Мы много снимаем историчес­ких деятелей, батыров, акынов, практически не уделяя внимания тем, кто стоял у истоков национальной экономики, – отмечает автор сценария. – Эти люди были новаторами. Они не только развивали торговлю и производство, но и финансово поддерживали культуру, образование.

Таким был и главный герой драмы – акмолинский купец, промышленник, меценат Баймухамбет (по прозвищу Байкоп) Косшыгулов. Он рано потерял родителей и воспитывался в семье татарского купца, где освоил основы торговли. Оценив деловые и человеческие качества, купец выдал за Баймухамбета свою дочь. Баймухамбет оправдал доверие родителя и продолжил семейное дело на совершенно новом уровне. В 1895 году он основал в Акмолинс­ке кондитерско-пряничную фаб­рику «Косшыгулов и сыновья». Чтобы приобрести оборудование для производства, ездил в Париж. На фабрике выпускали множество лакомств, в том числе зефир, карамель, шоколадные конфеты в обертке, несколько видов пряников. В 1911 году Байкоп (один из первых казахов) получил статус купца I гильдии, а в 1915-м его фабрика была удостое­на почетного звания «Поставщик Двора Его Императорского Величества». Часть дохода с деятельности обязательно шла на благотворительность – строи­тельство мечетей и медресе. У Байкопа было семеро детей. Старший сын Курмангали оту­чился в Санкт-Петербургском торгово-экономическом институте, стал победителем первой Всероссийской автомобильной гонки. Первый автомобиль, проехавший по дорогам Акмолинска, привез именно он. Семья Косшыгуловых вела переговоры с немецкой компанией об организации в городе автомобильного производства. Этим планам помешала начавшаяся Первая мировая война. А новая советская власть и последовавшая за ней национализация поставили жирный крест на налаженном производстве и перспективных проектах Косшыгуловых. В истории этой семьи, словно в зеркале, отразились эпохальные события того поколения.

Съемкам предшествовала кропотливая работа в казахстанских и российских архивах. Несмот­ря на то что история разворачивается в дореволюционном Акмолинске, основные съемки прошли в Западно-Казахстанской области. Творческая группа и основной актерский состав прибыли в регион в конце июня. В Бокейординском районе снимали степь, а также интерьеры историко-культурного, архитектурно-этнографического музея-заповедника «Хан Ордасы». В Уральске было выбрано порядка 15 локаций для съемок. Именно улицы старой части города с его сохранившейся архитектурой – доходными домами, купеческими усадьбами середины XIX – начала XX веков – стали лучшими декорациями к фильму.

Продюсер фильма – Султан Срайыл. Главные роли в картине исполняют Елжан Турыс, Адиль Ахметов, Кадыргазы Куандыков, Ержан Нурымбет, Аяжан Жумабек и другие. В эпизодических ролях снялись актеры уральских драмтеатров: русского драматического им. А. Н. Островского и казахского им. Х. Букеевой. Так, Руслан Джумахметов, Марк Ларин, Алексей Южко сыграли акмолинских купцов Никитина, Халфина, Кубрина. Директору музея «Старый Уральскъ» Геннадию Мухину досталась роль известного фотографа, издателя Константина Шахова. Благодаря его работам современники знают, как выглядел Акмолинск в начале XX века. Немало местных жителей было задействовано в массовке.

Этот увлекательный опыт поз­воляет по-новому взглянуть на кинопродукт. Упорная работа всей команды на съемочной площадке, дубли повторяются десятки раз, а камера снимает крупный, средний и общий планы, разные ракурсы... Но после монтажа получается лишь несколько минут экранного времени.

Часть сцен будет снята в Астане и Алматы. На большой экран фильм выйдет в следующем году.

#уральск #кино #творчество #Баймухамбет Косшыгулов

Популярное

Все
Интерес к тазы – вовсе не мода
Главный герой – купец и меценат
Аллея разбитых надежд
Партитура длиною в жизнь
Раскрывая тайны степной цивилизации
Водохозяйственный комплекс: путь через обновление и цифровизацию
Сделать Улытау точкой притяжения
Уметь находить общий язык
Синтез истории, культуры и современного права
Музаффару помогли друзья
На краю региона – в центре перемен
К качеству уголовной политики – через качество законопроектной работы
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Дорога больших возможностей
Путь к миру, свободному от ядерного оружия
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Где «Забава», там и праздник
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
Жатва идет полным ходом
Казахстан и Россия ускорят движение через границу
Определены победители международного конкурса баянистов и аккордеонистов Coupe Mondiale 79
В Казахстане намолочено 7,7 млн тонн зерна
Казахстан усиливает международное сотрудничество в борьбе с наркотрафиком
Постановление Центральной избирательной комиссии РК О регистрации депутатов Курултая Республики Казахстан, избранных 23 августа 2026 года
Цветы учителям на 1 сентября: в Минпросвещения сделали заявление
Профессионалы подземной вахты
Заморозки прогнозируются в Казахстане в последние дни августа
Эпох материальные свидетельства
Пора в поход!
Президент выдвинул кандидатуру на должность Председателя Курултая
На все сто!
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Челлендж в Вооруженных силах
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран

Читайте также

Новый «Звездный путь» станет полной перезагрузкой с новыми …
Disney снимет кукольный сериал о Покемонах
Казахстанская анимация завоевала награду на международном ф…
Совместные фильмы и недели кино: Казахстан и Вьетнам расшир…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]