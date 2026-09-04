Огонь, долг и человечность: память о героях мирного времени увековечили на большом экране

Вышедшая в широкий прокат драма-катастрофа Торебека Бейсебаева «38. Соңғы нүкте» («38. Последняя точка») ломает привычные шаблоны отечественного кино, превращая национальную трагедию в пронзительный реквием по тем, чей ежедневный труд обернулся смертельной передовой

Фото: ГЦПНК

Премьера картины «38. Последняя точка», созданной при поддержке МКИ РК и Государственного центра поддержки национального кино (ГЦПНК), стала для индустрии принципиальным рубежом. Годами казахстанский кинематограф балансировал между крайностями: нишевым фестивальным артхаусом и коммерческими комедиями.

Появление масштабной драмы-катастрофы, основанной на незаживающей ране – гибели сотрудников лесного резервата «Семей орманы» летом 2023 года, – знаменует новую веху художественной зрелости. Это масштабное полотно, отдающее дань памяти инспекторам лесоохраны, пожарным и спасателям, чья привычная служба в один миг превратилась в ожесточенную схватку со стихией.

В центре сюжета – опытные лесники (в исполнении Асана Мажита, Армана Уахитова и их коллег), для которых патрулирование резервата и защита реликтового бора – монотонная будничная работа. Создатели намеренно избегают плакатной героизации: зритель видит простых людей со своими житейскими заботами, семейными неурядицами и скромным заработком.

Драматическая пружина закручивается стремительно. Огонь вспыхивает не только из-за природной аномалии – герои сталкиваются с последствиями разрушительной халатности и браконьерства. Рядовой объезд оборачивается гонкой со временем. Когда верховой пожар перерезает пути к отступлению, а рации замолкают, группа оказывается в огненной ловушке.

В замкнутом кольце стихии производственная драма перерастает в беспощадную битву за выживание, где каждый выбор – спасти товарища, отступить или стоять насмерть – становится необратимым.

Режиссер делает стихию полноправным, безжалостным антагонистом. На этом фоне актерский состав - исполнители главных ролей Асан Мажит, Арман Уахитов, Толепберген Байсакалов - демонстрирует поразительную психологическую достоверность. Их герои не совершают картинных подвигов: они задыхаются от дыма, боятся и отчаиваются, но преодолевают животный страх ради спасения других.

Сюжетную линию лесного ада зеркально оттеняет тихая драма тыла. Образ матери и жены, переданный Алтыншаш Шаяхмет, раскрывает обратную сторону трагедии. Кадры с семьями, застывшими в мучительном оцепенении перед экранами телефонов, бьют по нервам не слабее зрелищных спецэффектов, напоминая о цене, которую платят близкие людей в форме.

Техническая сторона довершает эффект полного погружения: съемки на натуре, выверенная камера Асылхана Медельбекова и компьютерная графика не оставляют зазора между вымыслом и реальностью. Панорамы бушующего бора сменяются клаустрофобными планами лиц, покрытых копотью, а саунд-дизайн из грохота рушащихся сосен и хриплого дыхания людей передает удушающую атмосферу пожара прямо в зрительный зал.

Как справедливо подчеркнул председатель правления ГЦПНК Курманбек Жумагали, эта лента вырывает имена погибших из сухих сводок и навсегда вписывает их в живую народную память. За каждым спасенным аулом и каждым сохраненным гектаром леса стоят оборвавшиеся человеческие судьбы.

«Фильм посвящен людям, которые каждый день выполняют свой долг и рискуют собой ради жизни и безопасности других. Среди них – полицейские, пожарные, врачи, спасатели, военнослужащие и представители других профессий. По-настоящему это герои нашего времени. Через такие фильмы важно отдавать дань уважения людям, которые трудились на благо страны и отдали свои жизни, выполняя свой долг. Их имена не должны быть забыты», – отметил председатель правления Государственного центра поддержки национального кино Курманбек Жумагали.

Отсюда следует, что «38. Последняя точка» – кино жесткое, эмоционально опустошающее, но дающее сильный очищающий эффект. Это предельно честный разговор о мужестве, цене человеческой ошибки и верности призванию. Картина Торебека Бейсебаева заставляет иначе взглянуть на мчащиеся с сиреной спецмашины и на скромных людей, чей невидимый подвиг в мирное время защищает страну от беды.