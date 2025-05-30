Рост взаимной торговли с Сербией составил 30% за первый квартал этого года

Правительство
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В рамках Международного форума Астана заместитель Премьер – министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин встретился с министром внутренней и внешней торговли Сербии Ягодой Лазаревич, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

На встрече стороны подчеркнули устойчивую динамику двустороннего сотрудничества, закладываемую на уровне лидеров двух государств. Серик Жумангарин подчеркнул, что Казахстан рассматривает Сербию в качестве важного торгового партнера в Центральной Европе. Особое внимание было уделено торгово-экономическим связям: по итогам 2024 года товарооборот между странами составил $100 млн, увеличившись на 9,7%. При этом казахстанский экспорт вырос на 39,4%. В январе–марте 2025 года рост взаимной торговли составил 30%.

Казахстан выразил готовность расширить линейку экспортируемых  в Сербию товаров, таких как полипропилен, минеральные удобрения и кондитерские изделия.

Участники встречи отметили важность задействования потенциала Межправительственной комиссии и Делового совета, а также реализации ключевых двусторонних проектов, в частности запуска прямого авиасообщения между Астаной и Белградом. Казахстанская авиакомпания SCAT уже приступила к проработке маршрута, и Казахстан рассчитывает на поддержку сербской стороны, включая возможность использования пятой степени свободы.

Казахстанская сторона пригласила сербские компании к активному участию в инвестиционных проектах, в том числе в сфере агропереработки и фармацевтики, отметив высокий экспортный потенциал сербской индустрии.

Днем ранее, на полях AIF, Серик Жумангарин провел встречу с министром экономики Хорватии Анте Шушняром. Стороны обсудили дальнейшее укрепление двусторонних отношений и экономического сотрудничества, прежде всего, в энергетической сфере. Стороны  также выразили заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере инфраструктурных проектов, IT-сектора, сельского хозяйства и фармацевтической промышленности.

#Казахстан #Сербия

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