Ряд сотрудников администрации президента РК освободили от должностей

В связи с изменением структуры управления в администрации президента Республики Казахстан, Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении от должностей ряда сотрудников администрации, сообщает Kazpravda.kz.
Так, указом главы государства освобождены:
– Сулейменов Тимур Муратович - от должности первого заместителя руководителя администрации президента РК;
– Жиенбаев Ержан Нурланович - от должности заместителя руководителя администрации президента РК;
– Балаева Аида Галымовна - от должности заместителя руководителя администрации президента РК;
– Казыхан Ержан Хозеулы - от должности заместителя руководителя администрации президента РК – специального представителя президента РК по международному сотрудничеству;
– Баспаев Ернар Женисович - от должности заместителя руководителя администрации президента РК;
– Желдибай Руслан Султанулы - от должности заместителя руководителя администрации президента – пресс-секретаря президента РК;
– Исекешев Асет Орентаевич - от должности помощника президента РК;
– Жайсанбаев Канатбек Бахытович - от должности помощника президента РК – заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента РК.
Также распоряжением главы государства в связи с изменением структуры управления в администрации президента РК освобождены:
– Ахметов Альтаир Амангельдиевич - от должности заведующего отделом государственного управления администрации президента РК;
– Байтукбаев Ерлан Искакович - от должности заведующего секретариатом Совета безопасности РК;
– Дюсембеков Азамат Нурланович - от должности заведующего отделом правоохранительной системы Совета безопасности РК;
– Ерназар Ракымжан Серикбайулы - от должности заведующего отделом стратегического планирования Администрации президента РК.
- Оспанкулов Габидулла Абдуллаулы - от должности заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК.