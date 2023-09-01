Ряд сотрудников администрации президента РК освободили от должностей

Указы и распоряжения
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В связи с изменением структуры управления в администрации президента Республики Казахстан, Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении от должностей ряда сотрудников администрации, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Так, указом главы государства освобождены:

– Сулейменов Тимур Муратович - от должности первого заместителя руководителя администрации президента РК;

– Жиенбаев Ержан Нурланович - от должности заместителя руководителя администрации президента РК;

– Балаева Аида Галымовна - от должности заместителя руководителя администрации президента РК;

– Казыхан Ержан Хозеулы - от должности заместителя руководителя администрации президента РК – специального представителя президента РК по международному сотрудничеству;

– Баспаев Ернар Женисович - от должности заместителя руководителя администрации президента РК;

– Желдибай Руслан Султанулы - от должности заместителя руководителя администрации президента – пресс-секретаря президента РК;

– Исекешев Асет Орентаевич - от должности помощника президента РК;

– Жайсанбаев Канатбек Бахытович - от должности помощника президента РК – заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента РК.

Также распоряжением главы государства в связи с изменением структуры управления в администрации президента РК освобождены:

– Ахметов Альтаир Амангельдиевич - от должности заведующего отделом государственного управления администрации президента РК;

– Байтукбаев Ерлан Искакович - от должности заведующего секретариатом Совета безопасности РК;

– Дюсембеков Азамат Нурланович - от должности заведующего отделом правоохранительной системы Совета безопасности РК;

– Ерназар Ракымжан Серикбайулы - от должности заведующего отделом стратегического планирования Администрации президента РК.

- Оспанкулов Габидулла Абдуллаулы - от должности заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК.

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