Рыбакина одержала 10-ю победу подряд и вышла в четвёртый круг Miami Open

Казахстанка Елена Рыбакина (7-я ракетка мира) обыграла испанку Паулу Бадосу (29-я ракетка мира) в третьем круге турнира WTA-1000 в Майами (США), передаёт Кazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Елена одержала победу со счётом 3:6, 7:5, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 33 минуты.
Казахстанка 12 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15.
В четвёртом круге Рыбакина встретится с победительницей пары Петра Мартич (41-я ракетка мира) и Элизе Мертенс (39-я ракетка мира).
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина обновила личный рекорд. Победа над Бадосой стала для неё 10-й кряду в WTA. Ранее у казахстанки были дважды победные серии из семи матчей, одна из которых закончилась триумфом на «Уимблдоне» в 2022 году.