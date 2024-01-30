Рыбе нужен кислород

Как рассказала главный специалист отдела рыбного хозяйства Жайык-Кас­пийской межобластной бассейновой инспекции Айгерим Арынова, в целях недопущения гибели рыбы в связи с установлением на реках ледяного покрова специалисты рыбоохраны рубят лед.

– Во многих местах подо льдом практически нет кислорода. Это может привести к гибели рыбы. Сегодня на реках Жайык и Кигач работниками рыбоохраны и субъек­тами рыбного хозяйства проруб­лено 16 майн и 207 лунок, – рассказала Айгерим Арынова.

Как отметили специалисты, нынче ледяной покров на реках установился чуть позже прошлогоднего срока. Поэтому и рубить аэрацион­ные проруби стали в январе.

В рыбоохране заверили, что проводимые мероприятия эффективны для предотвращения замора рыб. Однако ранее, в начале января, поступила информация, что на канале, впадающем в озеро Соленое в Жылыойском районе Атырауской области, замор все же произошел.

В оперативном порядке о данном факте были оповещены все члены рабочей группы: научно-производственный центр рыбного хозяйства, департамент экологии по Атырауской области, прокуратура Жылыойского района и местные исполнительные органы.

Была организована работа по сбору погибшей рыбы – карася – с последующей утилизацией. По предварительному заключению, замор произошел из-за нехватки растворенного в воде кислорода и глубокого промерзания канала в период понижения температуры.