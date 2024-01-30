Рыбе нужен кислород Статьи 30 января 2024 г. 4:00 2 Серик Кабдулов На реках Атырауской области ведутся работы по аэрации с целью насыщения воды кислородом и предотвращения замора рыбы. фото автора Как рассказала главный специалист отдела рыбного хозяйства Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции Айгерим Арынова, в целях недопущения гибели рыбы в связи с установлением на реках ледяного покрова специалисты рыбоохраны рубят лед. – Во многих местах подо льдом практически нет кислорода. Это может привести к гибели рыбы. Сегодня на реках Жайык и Кигач работниками рыбоохраны и субъектами рыбного хозяйства прорублено 16 майн и 207 лунок, – рассказала Айгерим Арынова. Как отметили специалисты, нынче ледяной покров на реках установился чуть позже прошлогоднего срока. Поэтому и рубить аэрационные проруби стали в январе. В рыбоохране заверили, что проводимые мероприятия эффективны для предотвращения замора рыб. Однако ранее, в начале января, поступила информация, что на канале, впадающем в озеро Соленое в Жылыойском районе Атырауской области, замор все же произошел. В оперативном порядке о данном факте были оповещены все члены рабочей группы: научно-производственный центр рыбного хозяйства, департамент экологии по Атырауской области, прокуратура Жылыойского района и местные исполнительные органы. Была организована работа по сбору погибшей рыбы – карася – с последующей утилизацией. По предварительному заключению, замор произошел из-за нехватки растворенного в воде кислорода и глубокого промерзания канала в период понижения температуры. #Атырауская область #рыба #кислород #аэрация #замор рыбы