Рюкзак в придачу

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Кадиша Ныгмет

В преддверии нового учебного года Ассамблея народа Казахстана оказала помощь сотне детей Астаны из малообеспеченных семей.

В столичном Доме дружбы прошло благотворительное мероприятие в рамках республиканской акции «Дорога в школу». Участие в нем приняли заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий секретариатом АНК Марат Азильханов, заместитель председателя ассамблеи Акбаржон Исмаилов, члены АНК, руководители и представители этнокультурных объединений, представители цент­ральных государственных органов, РОО «Ассамблея жастары».

Как отметил Марат Азильханов, Ассамблея народа Казахстана стала центром благотворительности в стране, ежегодно оказывая социальную поддержку нуждающимся и многодетным семьям. И в этом году не оставаясь в стороне, АНК активно проводит традиционную общереспубликанскую акцию.

– Особая благодарность Респуб­ликанскому этнокультурному центру таджиков, подарившему сегодня детям праздничное наст­роение. Ваша меценатская деятельность – это значительный вклад в развитие благотворительности в Казахстане, пример для соотечественников. Создавать условия для развития детей – поис­тине благородное дело, – подчеркнул Марат Азильханов, пожелав благополучия, здоровья и процветания всем присутствующим.

В рамках мероприятия, организованного по инициативе РОО «Рес­публиканский этнокультурный центр таджиков», в частности за счет собственных средств заместителя председателя АНК, предпринимателя, мецената Акбаржона Исмаилова, состоялось вручение рюкзаков с канцелярскими товарами и денежных сертификатов для покупки школьной формы 100 детям, нуждающимся в социальной поддержке.

Акция «Дорога в школу» стала традиционной для представителей АНК во всех регионах страны. Ежегодно активное участие в ней принимают члены всех структур АНК и местные меценаты. На сегодня с участием ассамблеи для более 4,5 тыс. детей из 2,5 тыс. семей на сумму свыше 139 млн тенге приобретены школьная одежда и учебные принадлежности.

Отметим, что основная цель акции – оказание материальной помощи многодетным семьям, нуждающимся в социальной поддержке, а также детям, оставшимся без попечения родителей, в период подготовки к новому учебному году.

#дети #школа #АНК #школьники #помощь

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