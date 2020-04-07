С общечеловеческих позиций

Среди людей

Абай в «Словах назидания», а конкретно в Слове 22, подробно анализирует общественный строй и все слои казахского общества, высказывая к каждому из них свое отношение.

Хотел бы почитать баев, пишет Абай, но сегодняшние баи не могут свободно распоряжаться ни собой, ни своим скотом, служат кормом для плутов и проходимцев. Достойны были бы уважения наши вельможи, сетует поэт, если бы главной их заботой не стало собственное благополучие, положение же народа их не трогает. Казалось бы, бии и волостные тоже должны рассчитывать на уважение и почет. Но их власть, не данная богом, а купленная за скот, слишком эфемерна.

Приятно почитать сильных мира сего, но не стало среди них радеющих за добрые дела. Умные люди были в чести у народа, но не сыскать сейчас людей благородных и заботливых. А на хитрость и коварство у людей всегда доставало ума. Остались калеки и обездоленные, но у них нет даже сил вскарабкаться на верблюда, а хитрецы и мошенники не угомонятся, пока все не опустошат.

«Тогда кого любить, кому верить на этой земле?» – с горечью вопрошает Абай. И делает вывод, что сочувствовать надо кротким баям, которые живут, следуя пословице «Кто бережет добро, избегает тяжб». Судьба научила их безропотно отдавать одну половину своего достояния, чтобы спасти вторую, пишет поэт. Пусть они жертвы, но они скромны, и, может, стоит пожелать им благополучия.

В этих строках мы находим ответ на вопрос о казахских баях. Не было государственного механизма, который предусматривал бы защиту их богатства, у них не было никаких прав, кроме обязанностей, и достаточно было одного джута, чтобы бай стал бедняком. В жизни кочевого народа роль баев особая. Они решают его судьбу, объединяя людей в аулы, координируя их действия. Поэтому Абай поддерживает их и выражает им сострадание.

Хорошему учись у того, кто лучше тебя

Казахи – кроткий, непритязательный народ, писал Абай в Слове 23. Непритязательность своих соплеменников он видел в том, что они могли бурно выражать радость там, где повода для этого нет, найти утешение в том, что никак не может быть им. Эта непритязательность может сыграть с некоторыми из них злую шутку: развить такие качества, как лень, безволие, безынициативность.

Неважно, есть ли подобные пороки среди других народов. Абай об этом не упоминает. Он говорит, что отдельных его соплеменников губит то, что они научились сами себя утешать, какое бы страшное горе с ними ни произошло, радоваться тому, чему не стоит радоваться.

Поэт писал: «Увидит такой непритязательный человек чей-то дурной поступок, которого он сам никогда бы не совершил, и чувствует себя на седьмом небе. Упаси Аллах уподобиться такому, говорит он без удовольствия. Но разве Всевышний сказал ему, что достаточно быть лучше дурного человека? Где та светлая голова, которая убедила его, что он хороший только потому, что есть на свете люди недобрые и глупые? Разве ценность человека определяется сопоставлением его с плохими людьми, а не с лучшими из лучших?»

Смеяться над человеком, которого ты считаешь хуже себя, – это признак невежества, и надо избегать проявления таких чувств. Не надо состязаться с теми, кто отстает от тебя, сравнивай себя с лучшими, тогда твоя радость будет обоснованной. Человеку не должна приносить радость мысль о том, что он лучше кого-то, превосходит в чем-то. Радость должна сопровождать дело, сопряженное с риском.

Нужно помнить еще вот о чем: радость очень коротка во времени. Она останавливает человека на полпути, расхолаживает его, убивает его энергию. Радость – свидетель победы, но, если остановиться на достигнутом и почивать на лаврах, вскоре тебя одолеет грусть.

Упиваясь радостью победы, забыть о том, что тебя ждут новые высоты, довольствоваться тем, что есть, – вот то, что мешает людям в жизни. Психология довольства свойственна многим людям, жившим и во времена Абая, и пос­ле. Она имеет широкое распространение и сейчас. От нее надо избавляться, потому что ничего хорошего она с собой не несет.

Абай в поисках правильного пути рассмотрел понятие радос­ти с этой точки зрения. Радость не может быть опорой в важном деле, это мимолетное чувство, которое испытывает человек, мечтая и видя, как оно воплощается в жизнь. Радость быстро меркнет, и поэтому человек, испытывающий такое чувство, должен это знать и быть готов совершать новые благие дела.

«На миру и смерть красна» – эта популярная в народе поговорка имеет свои веские основания. Само общественное устройство казахов предполагало всем быть в одной связке, держаться друг за друга, но этот принцип сводил на нет своеобразие каждого из них.

Множество людей – это не народ, а толпа. Научное открытие не может прийти ко всем сразу, это достояние одного ученого, индивида, потому что озарение приходит только к нему, толпа этого не может чувствовать, она послушно идет за тем, кто открывает истины. Но в том и заключается трудность, что толпа чаще всего не внемлет словам мудреца, а, напротив, готова закидать его камнями.

Абай заканчивает это Слово так: «Разве жених убедит невесту, если скажет, что у него дурно пахнет изо рта только потому, что в его роду у всех так пахло? Вряд ли невеста будет удовлетворена и скажет ему: «Будь как и все в твоем роду, не выделяйся среди них».

Абай, говоря об утешении, высказывал свои мысли в форме вопросов, что можно расценивать как возможность для читателя самому поразмышлять. Поэт видит, как старый патриархальный уклад отмирает, вступает в противоречие с новым временем. Оно выдвинуло на первый план интерес к отдельной личности, способствовало развитию индивидуальных способностей человека. И это Абай не мог не чувствовать.

«О, казахи мои...»

Сокрушается Абай не по поводу собственной судьбы. Поэта занимают мысли о народе, тревожит его будущее.

«У нашего народа есть свои неповторимые черты, которых нет ни у одного из других народов, – говорит Абай. – У казахов дружба и враждебность, широта души и бахвальство, страсть к наживе и предрасположенность к высокому искусству – все эти качества имеют очень своеобразную окраску и отличаются от других».

Об этом рассуждает поэт в Слове 24.

Еще одну особенность своих соплеменников Абай видит в том, что враждуют они, следят неусыпно, воруют друг у друга. Двести человек заводят тяжбу с сотней, в злобе и клевете коротают свои дни. Но если так будет продолжаться, ведь они уничтожат друг друга. Кто от этого выигрывает, кому выгода, кому польза – задуматься над этим, к сожалению, некому. Неужели нам суждено быть вечно на ножах друг с другом, быть посмешищем в глазах людей?

С этим вопросом поэт обращается к потомкам. Абай объясняет все это разрозненностью народа, отсутствием общности интересов. Царская власть далека от мысли, чтобы сделать казахов цивилизованными людьми, а среди самих казахов нет вожака, который мог бы повести народ за собой по светлому пути. Все сколько-нибудь просвещенные, грамотные люди только и мечтают о чине волостного или судьи, а о благе народном им и думать недосуг.

Вот о чем сокрушается поэт, вот по какому поводу его горькие раздумья в 24-м Слове.

Путь, который предложил поэт

Абай в Слове 25 говорит о том, что для тех, кто получил образование в русских школах, знание чужого языка и культуры намного облегчает жизнь. Русская наука и культура помогут им найти ключ к осмыслению мира, позволят перенять все лучшие качества этого народа, ибо он раньше других разгадал тайны природы и научился их понимать.

Но с этой ли целью отдают казахи своих детей в школу или они мечтают при помощи знаний поживиться за счет своих соплеменников? Родители портят детей таким отношением к образованию. И все-таки эти дети намного превосходят не­грамотных, ибо возможности их чрезвычайно высоки.

Поэтому поэт предлагает свой путь: «Не торопись женить сына и выделить ему отдельное хозяйство, а обучи его в школе. Пожерт­вуй всем своим имуществом, если это требуется для учебы. Иначе не будет успокоения тебе, если сын останется невеждой, не будет счастлив он сам, и не будет от него блага народу».

«Будущее казахов – в образовании. Ничего нельзя жалеть ради того, чтобы из сына вышел человек», – говорит гуманист Абай.

В этом Слове поэт высказывает много глубоких мыслей. По его словам, русская культура и наука помогают открыть глаза на мир, через русский язык мы познаем культуру и науку других народов, потому что познакомиться с сок­ровищами западноевропейской культуры мы можем посредством русского языка, поскольку нет возможности изучить французский, немецкий, английский языки.

Абай реалист, и он трезво смот­рит на мир. Знание русского языка позволит постичь достижения мировой культуры и науки. И это важнее всего. А всесторонне образованный человек будет способен в дальнейшем сам определить свой путь. Проблема в том, что нужно оторваться от мелочных повседневных дел, забыть о мелких дрязгах и склоках и обратить взор в будущее. Вот о чем раз­думья Абая в этом Слове.

Сам себе враг

В Слове 26 речь идет о легко­мыслии, непостоянстве, ветрености. Абай критикует тех, кто готов до безумия радоваться любому незначительному пустяку. Радости казаха нет границ, если в байге приходит первым его скакун или побеждает борец-земляк, схватит добычу его беркут или красиво берет зверя его гончая. При этом человек уверен, что для него нет большей радости в жизни.

Конечно, можно в какой-то мере понять радость такого человека, но только ему должно быть мало этого. Абай говорит об ограниченности интересов отдельных своих соплеменников, узости их кругозора. Их мир не выходит за пределы родного аула, они довольствуются своими скудными познаниями, не ведая, что настоящая жизнь, полная смысла и значения, проходит мимо. Поэтому тяжело это осознавать, горечь свою он изливает на бумаге, видя, как другие народы строят города, обучают детей, развивают науку, ремесла.

«Казах самому себе враг», – с досадой пишет поэт, наблюдая жизнь своих соплеменников. Если берутся за какое-то дело, то единственно из стремления досадить, разозлить других. А разве можно возвести в ранг доблести зло, содеянное ближнему? Желать зла другому – значит вредить и своему, и чужому хозяйству, идти наперекор рассудку.

Абай подходит к этой проблеме с позиций общечеловеческих ценностей.

«И вправду, резвые скаковые лошади сегодня есть, завтра их нет, – писал поэт. – И сильные джигиты рождаются во всех ­аулах. Победивший однажды не может побеждать постоянно. Чего же, казалось бы, стыдиться? Или чересчур радоваться? А стыдится он того, чего совершенно не следует стыдиться, и опускает глаза, когда, наоборот, нужно гордо вскинуть голову. Все это плоды невежества и глупости».

Соглашаясь в принципе с Абаем, все же можно возразить, будто у казахов только и радости от того, что есть быстрый конь, ловкая птица, сила его рук.

В жизни есть понятия «ценности» и «радости». Быстрый конь, ловкая птица – это ценности. Скакать на лошади, охотиться с беркутом – это вид искусства. Но в мире есть много другого, что тоже представляет ценность. И Абай мечтает о том, чтобы казахи овладели этими ценностями.

Поэтому поэт пишет: «Только сильный страх или смерть могут отвратить казаха от дурной привычки. Я, например, не встречал людей, которые, признав свою неправоту, по доброй воле стали бы действовать разумно».

Тут Абай прав. Упрямство идет от неспособности мыслить, анализировать свои поступки. Привычка размышлять над своими словами и поступками – необходимое качество человека, а привычка бездумно следовать обычаям и традициям предков, имея единственное желание в точности скопировать их, ведет к легкомыслию.

О слове и деле

Абай в 21-м Слове говорил о восхвалении достоинства и бахвальстве. В 30-м Слове он пишет об одной категории людей – хвас­тунах-трещотках.

Кто они? Абай поясняет: «У таких людей нет совести и чувства собственного достоинства, способности к большим делам и высоких помыслов. Не найдешь у них ни мужской решимости и мужества, ни человечности и совестливости».

Между словами и делами их – огромная пропасть, как между небом и землей.

Хвастуны чаще всего оказываются обыкновенными трусами, болтунами, позерами. Послушать их, так отважнее их никого не найдешь, ни перед кем они не склоняют головы. Но им нельзя доверить даже самое маленькое дело. И народ сложил о них меткую поговорку: «Бесстыжему – болтливый язык подмога». Таких черт не найдешь у делового, на­дежного, благородного человека. Поэтому хвастливых болтунов нельзя воспринимать серьезно. Это легкомысленные, ветреные, ненадежные люди.

От них нет никому пользы. Склоки, сплетни, скандалы возникают там, где появляются они. Абай их называл бессовестными и бесчестными людьми.

Что убивает мысли

Абай в 31-м Слове говорит: «Для того чтобы усваивать то, что ты слышишь, нужно соблюдать и правила. Во-первых, должно быть искреннее стремление познать истину. Во-вторых, надо принимать умные слова сердцем, всей душой так, словно бы ты утоляешь ими жажду. Третье: по нескольку раз в день повторяй про себя услышанное, чтобы закрепить его в памяти. Четвертое: отгоняй от себя мысль о других бесполезных вещах, которые убивают ум и заставляют терять ценные свойства».

Из этих четырех правил второе и третье не требуют пояснений. Что же касается первого и четвертого, над ними следует поразмыслить. Подумаем над истинным смыслом первого правила. Искреннее стремление к истине может быть тогда, когда у человека есть цель, к которой он идет, познавая и изучая мир. Целеустремленность предполагает постоянство, решительность.

Во-вторых, целеустремленность требует веры в поставленную цель. В-третьих, целеустремленность – это признак добродетельности, принципиальности и убежденности.

Значит, человек, лишенный этих качеств, не способен почувствовать настоящего стремления к истине. К такому заключению мы пришли, имея предметом толкования правило первое.

Четвертое правило, о котором говорит Абай, очень глубокое по содержанию. Такого определения, как болезни, нет ни у кого, кроме Абая. Он перечисляет их: беспечность, распущенность, зубоскальство либо меланхолия, либо страсть к какому-либо пороку.

Давая определение невежеству, Абай говорит о беспечности и равнодушии. В его стихах можно прочесть такие строки: «Спасение народа в разумном человеке, заботы которого о завтрашнем дне».

Беспечный человек – безответственный человек. И отсюда можно понять его равнодушие ко всему, что происходит вокруг. Жизнь требует не равнодушия и отрешенности, а решительных действий, жизнь дана человеку для радости. Значит, судьба человека в его собственных руках, и ему нельзя быть равнодушным к ней. Вот о чем говорит Абай.

Зубоскальство Абай клеймил во всех произведениях. По его мнению, это одно из проявлений невежества. В жизни есть место веселью и смеху, и развлечениям, но, говорит Абай, во всем нужно соблюдать меру.

Выйти за пределы разумного – это невежество, остаться в пределах дозволенного – признак достойного человека. Человек часто допускает ошибки именно в определении этих пределов.

Много писал Абай и о человеческой скорби. В этом Слове он проблему скорби связывал с необходимостью соблюдать умеренность в ее проявлении. Скорбь неизбежна в жизни человека, но нельзя предаваться скорби до отчаяния, до изнеможения, до полного истощения сил. Уметь противостоять скорби, сохранять твердость духа, сознавая всю горечь утраты и потерь, не терять своего достоинства – это мужественный поступок.

Неразумно предаваться отчаянию в скорби, дурно также вечно пребывать в беспечности. Скорбеть нужно в разумных пределах. Абай говорит об этом.

Одна из необъятных и великих тем – это тема страсти (увлеченности). Без увлеченности не может быть начато ни одно дело. И любовью, и лаской движет страсть. И опять проблема заключается в мерах этой страсти. Если ты раб своей страсти, то ты конченый человек. Умеешь бороться и побеждать ее – многого достигнешь.