Мир Абая
Ключевой момент в изучении казахского языка назвала эксперт
Анастасия Прилепская
О том, что мешает казахстанцам изучать государственный язык и какие способы могут помочь в освоении казахского, в интервью корреспонденту Kazpravda.kz рассказала специалист по связям с общественностью Национального центра качества дорожных активов Алла Чечеткина.    

По мнению Аллы, каждый гражданин Казахстана должен знать государственный язык. 

"Я родилась в молдавской семье. Мы жили в Костанайской области, родители говорили и говорят дома на чистом молдавском языке и иногда на русском. А у меня любовь к казахскому языку появилась в школьном возрасте. У нас в ауле была казахская семья – наши соседи. Они готовили казахские блюда, занимались традиционными видами хозяйства, соблюдали национальные обычаи и традиции. А мне в детстве было это все очень интересно. Так что большую роль сыграло мое детское любопытство", – говорит Алла Чечеткина.

Заговорила на государственном языке Алла не сразу, были свои сложности.

"Многих слов я просто не знала, по­этому старательно пополняла словарный запас. Причем он не должен быть мертвым грузом, словарным запасом необходимо пользоваться. Для этого важно найти казахскоязычную среду, где будет возможность общаться.

Момент, когда я почувствовала, что действительно язык открылся мне, наступил уже в университете. Тогда, когда я осознанно смогла выступить перед аудиторией на казахском языке, свободно говорить без стеснения. Каждый язык особенный по-свое­му, живой, и когда ты находишь к нему путь, начинаешь жить в этом языке, это невероятное ощущение", – отметила Алла Чечеткина.

По ее словам, мы сами ставим себе барьеры в освоении нового языка. 

"Современный мир предоставляет огромные возможности. Выпускается очень много литературы, есть каналы на YouTube и других платформах, живое общение, есть возможность учиться онлайн, вступать в казахскоязычные сообщества в Интернете. И на этом фоне мне непонятно, почему мы из изучения казахского языка создаем проблему", – заключила Алла Чечеткина.



Видео подготовил Талгат Аханов

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