Ключевой момент в изучении казахского языка назвала эксперт
Анастасия Прилепская
О том, что мешает казахстанцам изучать государственный язык и какие способы могут помочь в освоении казахского, в интервью корреспонденту Kazpravda.kz рассказала специалист по связям с общественностью Национального центра качества дорожных активов Алла Чечеткина.
По мнению Аллы, каждый гражданин Казахстана должен знать государственный язык.
"Я родилась в молдавской семье. Мы жили в Костанайской области, родители говорили и говорят дома на чистом молдавском языке и иногда на русском. А у меня любовь к казахскому языку появилась в школьном возрасте. У нас в ауле была казахская семья – наши соседи. Они готовили казахские блюда, занимались традиционными видами хозяйства, соблюдали национальные обычаи и традиции. А мне в детстве было это все очень интересно. Так что большую роль сыграло мое детское любопытство", – говорит Алла Чечеткина.
Заговорила на государственном языке Алла не сразу, были свои сложности.
"Многих слов я просто не знала, поэтому старательно пополняла словарный запас. Причем он не должен быть мертвым грузом, словарным запасом необходимо пользоваться. Для этого важно найти казахскоязычную среду, где будет возможность общаться.
Момент, когда я почувствовала, что действительно язык открылся мне, наступил уже в университете. Тогда, когда я осознанно смогла выступить перед аудиторией на казахском языке, свободно говорить без стеснения. Каждый язык особенный по-своему, живой, и когда ты находишь к нему путь, начинаешь жить в этом языке, это невероятное ощущение", – отметила Алла Чечеткина.
По ее словам, мы сами ставим себе барьеры в освоении нового языка.
"Современный мир предоставляет огромные возможности. Выпускается очень много литературы, есть каналы на YouTube и других платформах, живое общение, есть возможность учиться онлайн, вступать в казахскоязычные сообщества в Интернете. И на этом фоне мне непонятно, почему мы из изучения казахского языка создаем проблему", – заключила Алла Чечеткина.