С передовой – потомкам

К 77-летию Великой Победы над фашизмом

в Уральске увидела свет книга «Пожелтевшие письма солдат».

Вклад в сохранение истории Великой Отечественной войны внесли ученые, преподаватели Западно-Казахстанского инновационно-технологического университета и сотрудники действующего при вузе научно-исследовательского центра им. Кажима Жумалиева, презентовавшие книгу, в которой собраны письма западноказахстанцев с фронта.

Пронзительно проникновенные строчки, в которых есть все, а общее переплетено с личным – вера в Победу, боль утраты боевых товарищей, желание любой ценой защитить родную землю, любовь к близким… Каж­дое письмо – радость заочной встречи с дорогими людьми и надежда, что эти строчки не станут последними. А еще это летопись самой страшной войны, оставленная потомкам самими участниками сражений.

Книга стала результатом многолетней работы ученых в областном архиве.

– До сегодняшнего дня в казахской научной литературе не были исследованы письма военных лет, – говорит один из авторов книги, преподаватель вуза, директор НИЦ им. К. Жумалиева Азамат Мамыров. – Работа над книгой была очень интересной. В ней представлены письма наших земляков с 1941 по 1945 год, они по праву могут считаться историческими документами. Было собрано около 200 писем, из них 53 – опубликованы.

В книге есть письма родным нашей землячки Героя Советского Союза легендарной пулеметчицы Маншук Маметовой. Она отправилась на фронт в августе 1942 года, когда ей не исполнилось и двадцати, погибла в бою на окраине города Невеля в октябре 1943-го. Отважная девушка воевала не только за себя, она старалась обелить имя отца, репрессированного до войны.

Книга издана тиражом в 10 тыс. экземпляров. Как считают авторы, она станет хорошим дополнительным пособием для школьников, студентов и преподавателей.