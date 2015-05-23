Свежий выпуск
С верным другом «дегтяревым»
Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Тараз
9 мая 2008 года на легендарных «полуторках» и джипах, возглавлявших колонну ветеранов войны, которая двигалась по Невскому проспекту Санкт-Петербурга, можно было увидеть взволнованных пожилых людей с нуротановскими флажками в руках. Группа жамбылцев, сражавшихся на Ленинградском фронте, прибыла сюда на празднование Дня Победы. Был среди них и Кожакельды Ахметов.
А потом, после торжественного четырехкилометрового марша, колонна повернула на Дворцовую площадь, где должен был начаться праздничный концерт. И жамбылские ветераны, представляясь с достоинством и ничуть не смущаясь, дарили цветы и нуротановские флажки растроганному от такого внимания тогда еще мэру Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко, удивленной и обрадованной приезду гостей из далекого Казахстана.
…Кожакельды жизнь едва отсчитала 18 лет, когда его 81-й стрелковый полк срочно перебросили из Украины на Ленинградский фронт – ставка Верховного главнокомандующего готовила прорыв блокады. Но пламя передовой уже обожгло парня, оставив на ноге отметину от немецкой разрывной пули «дум-дум». Он уже видел сожженные оккупантами деревни, расстрелянных советских людей. И к врагу, который напоминал ему взбесившегося волка, относился естественно и просто. Поэтому каждый свой бой молодой воин оценивал не по количеству выпущенных из «Дегтярева» пуль, а по числу гитлеровцев, которых эти пули уложили.
Около месяца они готовились к наступлению. Подходили все новые и новые стрелковые батальоны и танковые соединения. Удар небывалой силы должен был не только прорвать блокаду, но и уничтожить большую часть фашистов, которые столько месяцев мучили Ленинград. И когда замолчала наша артиллерия и по всему многокилометровому Ленинградскому фронту прокатилось беспощадное «Ура!», Кожакельды рванулся со всеми из окопа. И только смерть могла бы остановить их в этот момент…
Победу он встретил на Украине в спецпод­разделении, боровшемся с бандеровцами. Но война для него, как и для многих солдат, закончилась не сразу. В 13-м погранотряде Закарпатского военного округа молодой, но уже закаленный в сражениях и опытный воин прослужил еще долгих три с половиной года – именно такие, как он, сильные, прошедшие огонь и воду ребята могли закрыть границу на замок в то неспокойное время и обучить этому умению молодое пополнение.
И снова были стрельба, погони, рукопашные схватки… Только теперь в него стреляли из засад, нападали внезапно, старались ударить подло в спину. И надо было быть втройне осторожным и осмот­рительным…
В 1947-м Кожакельды задержал особо опасного нарушителя – двадцать килограммов взрывчатки, которые тот нес с собой, должны были обрушить тяжелые металлические пролеты стратегически важного железнодорожного моста через широкую горную реку. Прижимая диверсанта к земле пулеметными очередями, он приблизился к нему вплотную и хотел, не дожидаясь подмоги, связать ему руки, но тот, изловчившись, сбросил с себя пограничника и выхватил финку. Тяжелый и точный удар прикладом «Дегтярева» в голову надолго успокоил врага.
Награда по тем временам была фантастическая – отпуск домой!
И только в июне 1949 года Кожакельды отпустили домой насовсем. Прощаясь с отрядом, он перед строем вручил свой пулемет, который десятки раз спасал его и его товарищей в ситуациях смертельных, самому молодому пограничнику, наконец освободив пропахшие порохом и ружейным маслом руки для мирных дел.

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