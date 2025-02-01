О любовном треугольнике в контексте современных рыночных отношений расскажут в спектакле Жезказганского театра им. С. Кожамкулова

фото Виктора Шавнева

Как бы вы отреагировали, если в канун 20-летия семейной жизни юная барышня предложила купить у вас мужа?.. Жезказганский театр представил прочтение такой темы двумя актерскими составами в антрепризном спектак­ле «Күйеуіңізді сатыңызшы», основанном на пьесе известного писателя-сатирика Михаила Задорнова «Последняя попытка». На сцене – искрометный юмор, парадоксальная ситуация, неожиданные решения.

В спокойную семейную жизнь супружеской пары буквально ворвалась юная фея, которая с ходу предложила выкупить чужого мужа за 20 млн тенге. Каково жене узнать об измене любимого человека, с которым прожила в браке два десятка лет? Как относиться к разлучнице, которая оказалась наивной влюбленной девушкой? Как смотреть на увлекшегося супруга, который предал, но все же мечется между двумя женщинами, каждую из которых любит по-своему?

Премьера эксцентричной комедии стала прекрасным подарком для зрителя. Веселье в зале началось буквально с первых минут действия. Причем мужчины реагировали активнее, и сложилось стойкое впечатление, что кто-то из них уже был в похожей ситуации и теперь радуется тому, что не был пойман.

Тему любовного треугольника в театре выбрали не случайно: есть данные, что Казахстан занимает второе место в мире по разводам. И хотя такие цифры, конечно, невеселые, труппа предпочла сбавить градус серьезнос­ти. Как известно, сказка – ложь, да в ней намек. Возможно, после спектакля кто-то всерьез задумается о семейных ценностях.

– Для постановки мы пригласили известного актера и режиссера Нуржана Тутова, который является художественным руководителем театра «Тамаша» в Алматы, – рассказывает директор Жезказганского казахского музыкально-драматического театра им. С. Кожамкулова Досхан Сакен. – Он первый стендапер и пародист в Казахстане, признанный специалист юмора и сатиры.

Задачи стояли непростые. Михаил Задорнов написал эту пьесу более сорока лет назад, и теперь театр адаптировал ее под современные реалии. Однако суть произведения, сюжет, структура остались оригинальными.

– Эту комедию часто ставят в разных театрах мира, – продолжает Досхан Сакен. – Этот антрепризный спектакль популя­рен и актуален даже спустя десятилетия. Будем помнить, что написать комедию очень сложно, а современные драматурги чаще выбирают мелодраму, драму, исторические сюжеты.

В спектакле два состава артис­тов. Это Рауан Окшиева, Мади Саденов, Гулдер Сейткенова; заслуженные деятели культуры Батима Алкенова и Жанибек Аристамбеков, а также Ардак Жаркынбекова.

– «Күйеуіңізді сатыңызшы» – актерский спектакль, где нет больших сценографических, световых, костюмных решений, – поясняет Досхан Сакен. – Здесь актер – на первом плане, и смена актерского состава означает несколько другое прочтение материала. Так, если Мади Саденов более похож на ярого ловеласа, попавшего в передрягу, то Жанибек Аристамбеков чуть старше по возрасту, иная трактовка случившегося, другой накал страстей.

Благодаря мастерству артис­тов один и тот же спектакль смот­рится по-разному. Режиссерское решение – раствориться в актерах, создать ощущение, что спектакль делают они сами. И получается у них это, судя по аплодисментам и отзывам зрителей, отлично.

В планах жезказганского теат­ра на 2025 год не только новые постановки.

– Наш театр приглашен на международный фестиваль в Санкт-Петербург, – рассказывает Досхан Сакен. – Планируем стать участниками театрального фестиваля имени Чехова в Москве. Сейчас идет отбор, и мы надеемся, что все сложится удачно. И тогда мы будем первым региональным театром Казах­стана, который представит свое творчество на одном из самых престижных театральных фес­тивалей мира.

Для показа за рубежом выбран спектакль «Войцек», который ранее увидели на фестивале в Талдыкоргане. Там постановка получила высокую оценку отечественных и зарубежных специалистов.

– Эти приглашения на фестивали – результат труда за пять лет, – подытожил беседу Досхан Сакен. – Многое было сделано в театре – бытовые, имиджевые работы. Но никак не получалось с труппой выехать за рубеж. А ведь у нас уже есть материал, который не стыдно представить на суд зрителей из других стран. Напомню, что наш театр в

1990-е годы был новатором и реформатором в мире отечественного театрального искусства, а его представители – выпускники щепкинской московской школы Досжан Жанботаев, Жанат Хаджиев – в свое время всколыхнули театральное сообщество. И мы хотим быть их достойными преемниками.