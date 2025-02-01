О любовном треугольнике в контексте современных рыночных отношений расскажут в спектакле Жезказганского театра им. С. Кожамкулова
Как бы вы отреагировали, если в канун 20-летия семейной жизни юная барышня предложила купить у вас мужа?.. Жезказганский театр представил прочтение такой темы двумя актерскими составами в антрепризном спектакле «Күйеуіңізді сатыңызшы», основанном на пьесе известного писателя-сатирика Михаила Задорнова «Последняя попытка». На сцене – искрометный юмор, парадоксальная ситуация, неожиданные решения.
В спокойную семейную жизнь супружеской пары буквально ворвалась юная фея, которая с ходу предложила выкупить чужого мужа за 20 млн тенге. Каково жене узнать об измене любимого человека, с которым прожила в браке два десятка лет? Как относиться к разлучнице, которая оказалась наивной влюбленной девушкой? Как смотреть на увлекшегося супруга, который предал, но все же мечется между двумя женщинами, каждую из которых любит по-своему?
Премьера эксцентричной комедии стала прекрасным подарком для зрителя. Веселье в зале началось буквально с первых минут действия. Причем мужчины реагировали активнее, и сложилось стойкое впечатление, что кто-то из них уже был в похожей ситуации и теперь радуется тому, что не был пойман.
Тему любовного треугольника в театре выбрали не случайно: есть данные, что Казахстан занимает второе место в мире по разводам. И хотя такие цифры, конечно, невеселые, труппа предпочла сбавить градус серьезности. Как известно, сказка – ложь, да в ней намек. Возможно, после спектакля кто-то всерьез задумается о семейных ценностях.
– Для постановки мы пригласили известного актера и режиссера Нуржана Тутова, который является художественным руководителем театра «Тамаша» в Алматы, – рассказывает директор Жезказганского казахского музыкально-драматического театра им. С. Кожамкулова Досхан Сакен. – Он первый стендапер и пародист в Казахстане, признанный специалист юмора и сатиры.
Задачи стояли непростые. Михаил Задорнов написал эту пьесу более сорока лет назад, и теперь театр адаптировал ее под современные реалии. Однако суть произведения, сюжет, структура остались оригинальными.
– Эту комедию часто ставят в разных театрах мира, – продолжает Досхан Сакен. – Этот антрепризный спектакль популярен и актуален даже спустя десятилетия. Будем помнить, что написать комедию очень сложно, а современные драматурги чаще выбирают мелодраму, драму, исторические сюжеты.
В спектакле два состава артистов. Это Рауан Окшиева, Мади Саденов, Гулдер Сейткенова; заслуженные деятели культуры Батима Алкенова и Жанибек Аристамбеков, а также Ардак Жаркынбекова.
– «Күйеуіңізді сатыңызшы» – актерский спектакль, где нет больших сценографических, световых, костюмных решений, – поясняет Досхан Сакен. – Здесь актер – на первом плане, и смена актерского состава означает несколько другое прочтение материала. Так, если Мади Саденов более похож на ярого ловеласа, попавшего в передрягу, то Жанибек Аристамбеков чуть старше по возрасту, иная трактовка случившегося, другой накал страстей.
Благодаря мастерству артистов один и тот же спектакль смотрится по-разному. Режиссерское решение – раствориться в актерах, создать ощущение, что спектакль делают они сами. И получается у них это, судя по аплодисментам и отзывам зрителей, отлично.
В планах жезказганского театра на 2025 год не только новые постановки.
– Наш театр приглашен на международный фестиваль в Санкт-Петербург, – рассказывает Досхан Сакен. – Планируем стать участниками театрального фестиваля имени Чехова в Москве. Сейчас идет отбор, и мы надеемся, что все сложится удачно. И тогда мы будем первым региональным театром Казахстана, который представит свое творчество на одном из самых престижных театральных фестивалей мира.
Для показа за рубежом выбран спектакль «Войцек», который ранее увидели на фестивале в Талдыкоргане. Там постановка получила высокую оценку отечественных и зарубежных специалистов.
– Эти приглашения на фестивали – результат труда за пять лет, – подытожил беседу Досхан Сакен. – Многое было сделано в театре – бытовые, имиджевые работы. Но никак не получалось с труппой выехать за рубеж. А ведь у нас уже есть материал, который не стыдно представить на суд зрителей из других стран. Напомню, что наш театр в
1990-е годы был новатором и реформатором в мире отечественного театрального искусства, а его представители – выпускники щепкинской московской школы Досжан Жанботаев, Жанат Хаджиев – в свое время всколыхнули театральное сообщество. И мы хотим быть их достойными преемниками.