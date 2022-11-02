Сад или застройка?

Кандидат в президенты Рес­публики Казахстан от партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев ознакомился с деятельностью Международного научно-производственного холдинга «Фитохимия».

Холдинг «Фитохимия» является ведущим разработчиком оригинальных лекарственных препаратов на основе растительного сырья Казахстана и Средней Азии. Предприятие занимается реализацией инновационных проектов в фармацевтической отрасли, где внедрен полный технологический цикл от переработки растительного сырья, получения субстанции до производства готовых лекарственных форм, оригинальных фитопрепаратов.

В состав холдинга входит ботанический сад, на территории которого расположен и сам научный комплекс. Однако в последнее время появились опасения, что некоторые госструктуры хотят забрать земли ботанического сада НИИ для строительства жилых массивов. Партия «Ауыл» и кандидат Жигули Дайрабаев выразили обеспокоенность этим вопросом.

– Ботанический сад, как и исследовательский центр, является важным объектом для казах­станцев, особенно для жителей Караганды. Нельзя забирать у предприятия эти земли для застройки города. Я категорически не согласен с уничтожением территории, на которой с научно-исследовательской, просветительной и учебной целью изучаются и демонстрируются коллекции живых растений. С развитием технологий и новыми достижениями человечества глубокое изучение растений и их возможностей при лечении заболеваний остается как никогда актуальным, – отметил в своем выступлении Жигули Дайрабаев.

Также кандидат Жигули Дайрабаев представил сотрудникам научного центра свою предвыборную программу и ответил на вопросы. Ученые поделились своим видением развития научной сферы, в частности, обсуждались аспекты будущего отрасли производства лекарственных препаратов.