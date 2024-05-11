Сакен Сейфуллин: «Авиация – это крылья грядущих поколений!»

Начало XX века ознаменовалось не только крушением мировых империй, но и началом крупнейших преобразований в мире. Пос­ле революционных событий 1917 года ­Казахстан оказался в водовороте глобальных событий. Наряду с развитием промышленности на просторах бескрайней казахской степи начали прокладывать железные и автомобильные дороги.

Днем рождения советской авиации считается 9 февраля 1923 года, когда было принято постановление Совета труда и обороны СССР об организации Совета по гражданской авиации. По инициативе наркома по военным и морским делам Льва Троцкого 17 марта 1923 года было учреждено акционерное общество «Добролет» (Российское общест­во добровольного воздушного флота), выполнявшее задачи создания в стране гражданской авиации для нужд народного хозяйства. Также было организовано Общество друзей воздушного флота, которое занималось не только популяризацией гражданской авиации, но и сбором средств для развития отрас­ли. Автором многих лозунгов кампании («Даешь крылья!», «Пролетарий – на самолет!») был сам Троцкий.

Первые шаги по соз­данию авиации Казахстана предпринимал председатель Совета народных комиссаров рес­публики Сакен Сейфуллин (1922–1924).

С 1920 по 1925 годы столицей Казах­стана­ был Оренбург. На заседании Совнаркома КАССР от 4 апреля 1923 года (протокол № 16⁄8, г. Оренбург) Сакен Сейфуллин постановляет создать Комиссию по проведению кампании помощи воздушному флоту, утверждает ее сос­тав, а также поручает членам комиссии встретиться в Москве с председателем «Добролета» Алексеем Рыковым по воп­росам развития авиации в республике.

4 апреля 1923 года по праву можно считать днем рождения авиации ­Казахстана, которой исполнился 101 год.

28 мая 1923 года на объединенном заседании Совнаркома и Совета труда и обороны республики Сакен Сейфуллин утвердил состав президиума Совета общества друзей воздушного флота, принял решение по организации краевой конторы «Добролета» в Оренбурге с отделениями в губернских городах, а также по сбору денег на приобретение самолета путем распространения акций «Добролета». Внеся добровольный взнос, Сакен Сейфуллин на правах председателя правительства Казахской Автономной Республики стал одним из первых акционеров общества «Доб­ролет».

На данном объединенном заседании правительства говорилось, что в случае приобретения КАССР необходимого количества акций «Добролет» брал на себя организацию воздушного сообщения и закрывал дефицит денежных средств. Сакен Сейфуллин предложил открыть авиасообщение Оренбург – Уральск – Акмолинск – Семипалатинск, разработать схему авиалинии, следуя принципам воздухоплавания.

Первый вопрос, стоявший перед молодым казахским правительством, – это оплата «Добролету» 776 000 рублей золотом для организации сети авиационной инфраструктуры и воздушного сообщения в рес­публике. Намечалось строительство аэропортов, взлетно-посадочных полос, приобретение самолетов. Собранные средства направлялись на покупку немецких пассажирских самолетов марки «Юнкерс Ю-13». На первых порах, по мнению Сейфуллина, самолеты должны доставлять почту, а позже осуществлять и перевозку пассажиров. Нужно было дать возможность летчикам привыкнуть к особенностям степных территорий, а населению – освоиться с новым видом транспорта.

Сакен Сейфуллин был активным инициатором организации в Казахстане воздушного сообщения. Он неоднократно обращался к московским чиновникам по поводу выделения воздушных судов республике, вел широкую пропаганду среди населения по сбору средств на покупку авиационных машин. Он глубоко верил, что в условиях огромной территории Казахстана авиации принадлежит будущее.

Горячие выступления Сакена Сейфуллина по организации воздушного сообщения на заседаниях Совнаркома часто переходили на газетные полосы. Ему принадлежат первые статьи и стихи об авиации на казахском языке, которые были опубликованы на страницах главной республиканской газеты «Еңбекші қазақ» (современный «Egemen Qazaqstan»): «Воздушный флот Казах­стана»,­ 22 апреля 1923 года; «Поднимайся к небесам», 30 июня 1923 года; «Мы не должны остаться без аэроплана», 2 авгус­та 1923 года; «Самрук» (сказочная птица), стихи, 31 октября 1923 года и другие.

Впервые в казахской степи зазвучал «Марш авиаторов» (1923):

Мы рождены, чтоб сказку сделать

былью,

Преодолеть пространство и простор,

Нам разум дал стальные руки-крылья,

А вместо сердца – пламенный мотор.

Сакен Сейфуллин обратился к граж­данам республики: «Мы уже писали о необходимости воздушных судов для степного Казахстана… Сейчас в Москве открываются различные общества для сбора средств в поддержку воздушного транспорта. Ежедневно в московских газетах сообщается о количестве собранных средств. В Оренбурге, где находятся все центральные учреждения Казахстана, соз­дано общество по московскому образцу, его целью является создание и развитие в Казахстане воздушного транспорта…

Недавно центральные учреждения рес­публики собрали средства на покупку одного аэроплана… Также военный комиссариат Российской Советской Федерации выделяет один аэроплан военному комиссариа­ту Казахстана. Таким образом, в скором времени у ­Казахстана будет два аэроплана. Но двух воздушных судов для нашей огромной территории недостаточно. Казахстану нужно как минимум один-два аэроплана на губернию – для Адайской, Семипалатинской, Акмолинской, Букейской…

Если государство и народ останутся без движения, на нынешнем уровне, то это создаст угрозу существования самой государственности. Граж­дане, заботящиеся о будущем Казахстана, должны стараться приблизить условия жизни в своей стране до уровня развитых народов. Время верблюжьих караванов прошло и больше не вернется… Будущее за тем народом, который имеет в своем распоряжении авиацию, железные дороги, автомобили, электричество, машины, заводы и фабрики. Каждая губерния Казахстана должна собрать средства на аэроплан и подняться в воздух. Какая же из губерний начнет?!» («В Казахстане будут воздушные суда», 2 июня 1923 года. (Здесь и далее – сокращенный перевод с казахского автора статьи).

В статье «Нам необходимо летать: о приобретении аэроплана» (24 июля 1923 года) говорится: «В наше время, когда многие народы мира имеют в своей стране воздушное сообщение, Казахстан с территорией в шесть месяцев пути на верблюдах от края до края до сих пор не имеет своих воздушных судов. Воздушный транспорт нужен в первую очередь странам, где мало железных дорог и морского сообщения, а только бескрайняя степь. Воздушное судно не выбирает ландшафта, за часы преодолевает расстояния, занимающие несколько дней на лошадях.

Страны Европы и Америки, имея развитую сеть железнодорожных, автомобильных и морских путей, все же предпочитают более быстрый вид транс­порта – авиацию. В Казахстане почти отсутствуют железные и автомобильные дороги, речное пароходство. И поэтому одним из самых практичных видов транспорта может стать авиация.

Приобрести самолеты несложно. Население и государственные учреждения в силах собрать эти средства. Если у нас не будет хорошего транспортного сообщения между городами и селами, между центром и регионами, страна будет отставать в экономике, образовании, искусстве, станет глухой и слепой. Граж­данский долг каждого – не оставаться в стороне от участия в столь полезном деле. Авиация – это крылья растущей трудолюбивой и молодой страны». (Дается в сокращении, перевод с казахского автора статьи.)

Сакен не устает призывать граждан республики поддержать развитие авиа­ции. Летом 1923-го он также пишет: «Российское предприятие «Добролет», занимающееся сборкой воздушных судов, отправит в Казахстан один из двенадцати самолетов, которые будут готовы уже 20 августа. Но не бесплатно, а за деньги… Мы должны собрать 16 тысяч рублей золотом… Самолет – транспорт, необходимый Казахстану. Кроме Семипалатинска, все остальные регионы молчат об этом… Есть, возможно, и такие губернии, где боятся, что не найдут нужных средств. Они ошибаются, не зря говорят: «Глаза боятся, руки делают». Если всерьез приняться за дело, то оно не покажется столь сложным.

Авиация – это крылья грядущих поколений. Товарищи, не жалейте своих сил для крыльев будущего ­Казахстана!»

Сакен Сейфуллин предполагал, что в перспективе Казахстан станет центром транс­евроазиатской системы воздушного сообщения. В своих стихах он воспел сказочную птицу Самрук, прообраз железной летающей птицы – самолета, который через семь уровней неба доставит человека к далеким звездам. Возможно, он предвидел, что спустя 30–40 лет с казахской земли отправятся в космос первые космические спутники и корабли.

Сакен Сейфуллин как глава правительства республики не только впервые принимал решения по организации и развитию авиации, был ее популяризатором, но и стал первым казахом, который 8 октября 1923 года взошел на борт самолета.

Свои яркие впечатления от полета поэт отразил в стихотворениях «Сам­рук» и «Аэроплан». Он, в частности, писал: «Утром вылетев из Оренбурга, ⁄ К полудню приземлился в Акмолинске. ⁄ К вечеру прибыл на съезд в Семипалатинск, ⁄ Назавтра отправился обратно в путь».

Мечта многих поколений казахов стала явью. После Сакена в воздушное пространство поднялись сотни казахских юношей и девушек, среди которых дважды Герой Советского Союза, летчик-штурмовик Талгат Бегельдинов, боевая летчица Хиуаз Доспанова, первый казахский космонавт, Герой Советского Союза Токтар Аубакиров и другие.