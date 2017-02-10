​Самый главный человеческий ресурс

Входящая в ФНБ «Самрук-Қазына» холдинговая структура оборонной промышленности «Казахстан инжиниринг» состоит из 27 предприятий, в том числе 10 крупнейших промышленных заводов республики. И каждое подразделение понимает, что для достижения целей нового экономического роста требуется повышение эффективности управления человеческими ресурсами, обеспечение лидерства в конкурентной среде, базирующейся на экономических стимулах и социальных гарантиях, гармоничное сочетание интересов работодателя и работников.

На все это направлена кадровая политика компании, ориентированная на эффективное сопровождение реализации Стратегии развития в рамках программы трансформации. В АО «НК «Казахстан инжиниринг» трудятся почти 7 тыс. человек. За каждым производимым изделием стоят высококлассные специалисты наших предприятий.

Уверен, что под началом нового министерства – оборонной и аэрокосмической промышленности – мы успешно продолжим трансформацию нашей кадровой политики с учетом поставленных в нынешнем Послании Главой государства задач по развитию человеческого капитала.

По поручению Президента организованы современные высокотехнологичные производства оборонной промышленности с трансфертом технологий и привлечением выпускников президентской программы «Болашак». На всех наших новых предприятиях, созданных за последние годы, трудоустроены молодые кадры. Так, в «Казахстан Парамаунт Инжиниринг», который выпускает колесную бронированную технику, есть стипендиаты программы «Болашак», выпускники Назарбаев Университета, КарГТУ. Представители рабочих профессий прошли переподготовку в ЮАР, а также на совместном с РФ предприятии АО «КАМАЗ инжиниринг».

Особое внимание трудоустройству молодежи уделяется и на заводе по выпуску оборонной электронно-оптической продукции «КАЕ». Повышение квалификации специалисты предприятия проходят в центрах обучения в Сингапуре, Голландии и Турции. Для работников созданы все социальные условия: двухразовое питание, доставка на предприятие и обратно, организация языковых курсов. Ежегодно 10 студентов ­2–3-х курсов Назарбаев Университета проходят производственную практику на «КАЕ».

В 2016 году введен в эксплуатацию Авиационно-технический центр в Астане. Специалисты АТЦ в 2016 году прошли теоретическое обучение по техническому обслуживанию самолетов С-295 в компании Airbus Defence and Space в испанской Севилье и практическое обучение в войсковой части 53975 Алматы. В рамках исполнения договора по капитальному ремонту самолетов фронтовой авиации планируется обучение специалистов по техническому обслуживанию Су-25, Су-27 в АО «558 АРЗ» в Беларуси.

Работники «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» прошли обучение с целью трансферта технологий в области механики, авионики на заводе-производителе Airbus Helicopters в Германии и Франции.

В компании внедрен открытый конкурсный отбор на вакантные должности, позволяющий привлекать наиболее подготовленных и талантливых специалистов.

В рамках реализации программы трансформации совершенствуется система подбора, отбора и найма посредством применения единых подходов в группе компании. Внедрен институт наставничества. Создается единая база внутренних кандидатов, пул талантов. HR-специалисты обучаются навыкам отбора персонала.

Особое внимание в Послании Президента отводится совершенствованию системы обучения. Национальная компания «Казахстан инжиниринг» представляет равные возможности и поддержку в профессиональном развитии каждому работнику и рассматривает затраты на обучение персонала как долгосрочные инвестиции в развитие человеческих ресурсов. Так, в 2016 году обучение прошли 679 человек.

Внедрены индивидуальные планы развития, используются методы дуальной системы обучения. Предприятиями подписаны и реализуются партнерские договоры о подготовке кадров технических специальностей с профильными высшими и средними профессионально-техническими учебными заведениями.

Дуальное обучение внедряется по таким специальностям, как «технология машиностроения», «токарь», «слесарь», «фрезеровщик», «приборостроение», «радиотехника, электроника и телекоммуникации», и многим другим. При этом учащиеся проходят практически через все производственные участки и направления: заготовительный, механо- и деревообрабатывающий, термический, шлифовальный, сборочно-сварочный, малярный, электромонтажный, гальванический, резино-технический.

Производственную и технологическую практику учащиеся учебных заведений-партнеров проходят с наз­начением наставников-инструкторов из числа специалистов высокой квалификации. Организуются курсы повышения квалификации для преподавателей-спецпредметников и мастеров производственного обучения.

В 2015 году подписан меморандум о сотрудничестве с ведущим политехническим вузом страны – КНИТУ им. К. Сатпаева. Компания отбирает лучших молодых специалистов заводов для обучения в этом вузе, в последующем они будут применять полученные знания на наших предприятиях. Так, в рамках реализации меморандумов 14 молодых специалистов получили государственные образовательные гранты по приоритетной специальности «машиностроение».

Накануне празднования 25-летия Независимости мы провели первый республиканский чемпионат по гонкам на дронах, собрав талантливую молодежь со всей страны. Это мероприятие в нашей республике станет традиционным, тем самым мы намерены со школьной скамьи взращивать пул интеллектуалов, которые в будущем внесут достойный вклад при реализации инновационных проектов компании.

Осуществляется ротация кадров как внутри компании, так и по принципу «центр – регион», «регион – центр». Совершенствуются системы оценки эффективности и результативности, мотивации и социальной поддержки персонала.

Важное значение отводится охране здоровья сотрудников (медицинское страхование, проведение профилактических осмотров, организация медицинских пунктов на предприятиях). На основе коллективного договора предоставляется пакет социальных льгот работникам. Реализуется жилищная программа (предоставление ссуд на приобретение жилья, строительство общежития для молодых специалистов и другие).

Благодаря реализуемой кадровой политике рейтинг социальной стабильности, по которому оценивается уровень социального спокойствия в коллективе и ведется профилактика конфликтов, растет с каждым годом и в 2016-м достиг 75%.