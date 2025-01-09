Самый умный нашелся!

Центр Industrial AI состоялся при поддержке Всемирного банка и представляет собой сплав науки и реального опыта. Он объединил ряд компаний, специализирую­щихся на цифровых технологиях, а также исследователей Восточно-Казахстанского ­технического университета ­им. Д. Серикбаева.

Новое пространство разделено на три условные зоны: менеджмента и новых идей, коворкинга, учебы. Как рассказал руководитель вузовского центра компетенций и трансфера технологий Руслан Четтыкбаев, здесь будут заниматься технологиями искусственного интеллекта для рудников, обогатительных и металлургических комплексов. Часть офиса специально оформили презентациями по прорывным проектам, чтобы разогреть молодежь на идейный креатив.

– Мы надеемся, что центр подготовит большое количество специалистов, – заметил ученый. – Они принесут на предприятия новые разработки.

Каждый, кто вошел в состав консорциума, внес в качестве интеллектуального капитала какое-то крутое решение. Например, столичная компания «Дипмайн Технолоджис» поделилась идеей контроллера качества электро­энергии. Например, прибор, установленный на горно-металлургических производствах, снимает в режиме реального времени все параметры энергоснабжения основного оборудования и на основе ИИ предотвращает аварийные ситуации. Кроме того, за счет ноу-хау с использованием полупроводников устройство решает проблему компенсации реактивной мощности. Проще говоря, дает заметную экономию электроэнергии. По словам коммерческого директора компании Жаната Жусупова, разработка уже внедрена на ряде предприятий, более того, она получила поддержку ПРООН для масштабного продвижения в промышленности.

Актуальную разработку представило также ТОО «KAB Systems». Компания наладила выпуск первых отечественных газоанализаторов, прежде всего для рудников. По словам директора ТОО Ануара Кусаинова, устройство может быть стацио­нарным и индивидуальным. Может работать в автономном режиме, подавая в случае аномалии звуковой и световой сигналы. И может действовать в сетевом режиме с передачей данных в ситуационный центр с ИИ.

– Анализируется содержание кислорода, сероводорода, азота, углекислого, угарного газа и других, – рассказал предприниматель. – Прибор есть у каждого, кто спускается в шахту. В случае превышения предельно допус­тимой концентрации сигнал передается на все подключенные устройства. Также есть тревожная кнопка, чтобы работник мог сообщить о нештатной ситуации.

Разработчики предложили различные модификации «умного» устройства в зависимости от сферы применения – на руднике, обогатительном производстве или металлургическом цехе. Конструкторы опробовали также вариант с собакой-роботом. По словам главы ТОО, сегодня казахстанская технология на все сто конкурентоспособна по качеству и выигрывает по цене, логистике и сервисному обслуживанию.

– Это прикладной проект, решающий задачи промышленной безопасности, – отметил Ануар Кусаинов.

В новом центре уже собрали солидную базу подобных проектов. По словам специалистов, у искусственного интеллекта в сфере индустрии огромные возможности. Нейросеть может быстро анализировать большие массивы данных, выявлять проблемные моменты, принимать решения.

Президент Касым-Жомарт Токаев не раз отмечал важность инноваций для технологическо­го развития страны. Международными партнерами Центра Industrial AI стали как раз драйверы инноваций: ведущие технические высшие школы Малайзии, Германии и Китая. Как заключила председатель правления – ректор ВКТУ Сауле ­Рахметуллина, новое исследовательское и проектное пространство поможет интегрировать технологии ИИ в горно-металлургическую отрасль страны, повысив тем самым ее конкурентоспособность и устойчивое развитие.