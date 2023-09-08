Сарайшык – наша гордость

Как рассказал руководитель областного управления культуры, развития языков и архивного дела Абил Жоламанов, объявлен открытый республиканский конкурс на определение лучшего проекта памятника.

– Эти проекты будут отобраны комиссией по охране памятников истории и культуры Атырауской области, затем утверждены рес­публиканской комиссией по установке новых памятников монументального искусства. И только после их окончательной оценки будет утвержден один эскиз. Но, однозначно, памятник казахскому хану будет установлен в Сарайшыке, – сказал Абил Жоламанов.

Кстати, именно здесь в следую­щем году планируют провести третье заседание Национального курултая. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, завершая свое выступление на втором заседании Национального курултая в Туркестане.

«В прошлом году мы с вами встречались в Улытау, в этом году – в священном Туркестане. Атырауская область – еще один регион нашей страны, занимающий особое место в национальной истории. Там, в знаменитом Сарайшыке в свое время располагались ставки многих наших ханов. Поэтому предлагаю провести следующее заседание Национального курултая в этом регионе. Пусть в нашей стране всегда будет единство, согласие и процветание!» – отметил тогда Глава государства.

Ставка ханов

Сарайшык сейчас – это госу­дарст­венный историко-культурный заповедник-музей, где помимо археологических изысканий ведутся серьезные исторические исследования.

Эпоха процветания Сарайшыка, одного из развитых средневековых городов на Великом шелковом пути, напрямую связана с именем хана Касыма.

Как рассказывает директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Сарайшык» Абильсеит Мухтар, исторические данные последних лет подтверждают захоронение хана Касыма именно в Сарайшыке.

В 2019 году атырауские ученые обнаружили в российских архивах старинные чертежи Сарайшыка, на которых отмечена так называемая ханская могила – место, где, по преданиям, был похоронен хан Касым. Русский ученый-исследователь Алексей Алексеев в своем научном труде в 1861 году четко указал местонахождение ханской гробницы и обозначил ее как «святой склеп». Он описал могилу как «мавзолей с окнами с трех сторон, куполом и дверью с восточной стороны». По мнению археологов, эти данные совпадают с очертаниями обнаруженной три года назад гробницы.

Во время раскопок археологи обнаружили восьмиметровый фундамент кладбища, который простирается к востоку от гробницы.

В наше время возрос научный интерес к истории возникновения Казахского ханства и к людям, эту историю творившим. Город, который, по разным версиям, возник в XII или XIII веке, просуществовал до XVI столетия, а по некоторым источникам – вплоть до середины XVII века. Красивейший город на холмис­том берегу полноводной реки был одним из центров Великого шелкового пути, связывавшего Запад и Восток, привлекал внимание путешественников, поражая их не только роскошью, но и высокой культурой жизни горожан. Арабский путешественник Ибн Батута в 1334 году в своей книге «Путешествие по Дешт-и-Кыпчаку» писал: «Я объездил весь мир. Оказывается, Сарайшык – самый крупный город пос­ле Багдада. В нем расположена ханская ставка, блистают своей красотой четыре мечети и множество гостиниц. Но меня удивило не это, а система водопроводов. В Сарайшыке вода сама приходит в каждый дом. Увидев это, я был несказанно удивлен».

Современные историки, изу­чаю­щие становление Казахского ханства, отмечают, что хан Касым вошел в историю Казахстана как одна из выдающихся личностей, великий правитель, талантливый полководец и реформатор права, человек, объединивший казахский народ и значительно расширивший территорию казахского государства. Ему принадлежит заслуга вывода Казахского ханства на международную арену в качестве полноценного участника и равного другим субъекта международных отношений.

В годы правления хана Касыма Казахское ханство было одним из крупных могущественных политических объединений Центральной Азии. В это время его границы на юго-востоке охватывали значительную часть Жетысу, район рек Каратал и Аягуз и выходили на северо-западе к реке Волге, на севере и северо-востоке они проходили в районе гор Улытау и озера Балхаш и на юге выходили на правобережье Сырдарьи, включая оседло-земледельческую зону городов Туркестана. В состав Казахского ханства в эти годы входила почти вся этническая территория казахского народа. Численность населения государства в те годы превышала один миллион человек. Авторитет верховной власти в то время был очень высок.

Захоронение хана Касыма в Сарайшыке имело как сакральный, так и политический характер. Как известно, этот город играл важную роль в истории Улуса Джучи. Предыстория Сарайшыка, существовавшего на правом берегу реки Яик, еще не совсем ясна. Одни исследователи считают, что он был построен на пустом месте, другие – на месте древнего поселения хорезмских колонис­тов. Есть сведения османского историка Катиба Челеби о том, что здесь была столица куманов. Поселение, по мнению некоторых историков, было центром правого крыла Дешт-и-Кыпчака. Здесь, считают другие исследователи, находился доисламский культурный центр Дешт-и-Кыпчака.

Золотоордынский период истории Сарайшыка запечатлен в нескольких мусульманских письменных источниках. Они показывают, что город имел статус одного из столичных городов Золотой Орды. Здесь, согласно Абу-л-Гази-хану, взошли на трон несколько ханов Золотой Орды, здесь же нашли свой последний приют его правители – Тохта и Джанибек.

После формирования Ногайской Орды город Сарайшык был ее политико-административным и экономическим центром. В состав Казахского ханства город вошел еще в период правления хана Бурундыка – в первом десятилетии XVI века. В это время ногайские мурзы оказались в тисках: на западе утверждали свою власть крымские правители, с востока наступало Казахское ханство. В 1509 году войска Крымского ханства разбили войска Ногайской Орды, и после этого, надо полагать, город Сарайшык, политический и экономический центр Ногайской Орды, перешел в руки казахов. По всей видимости, именно к этому периоду относится сообщение автора «Тарих-и-Рашиди» Мирза Мухаммад Хайдара о правлении хана Бурундыка в Сарайшыке.

Факт распространения в это время власти казахских ханов на значительной территории Ногайской Орды подтверждает и Фазлаллах ибн Рузбихан Исфахани, говоря, что казахи кочуют «из пределов [Кипчакской] степи и области реки Адил». Бурундык-хан сделал Сарайшык своей западной ставкой и провел в нем последние годы на родине. После нескольких неудачных сражений с шейбанидами он потерял авторитет среди верхушки казахской знати, а вскоре и власть в Казахском ханстве. Отвергнутый своим народом, Бурундык-хан с небольшой группой верных приближенных удалился в Самарканд к своей дочери Михр-Султан-ханым, выданной в конце XV века замуж за шейбанида Мухаммеда Тимур-султана. После этого в 1515–1516 годах правители Ногайской Орды, воспользовавшись тем, что внимание нового правителя Казахского ханства Касыма было обращено в сторону государства шейбанидов, оттес­нили казахов и установили свою власть на западе Казахстана. В состав ногайских владений вошел и Сарайшык. Однако власть Ногайской Орды продержалась здесь недолго. В ходе военных действий 1519–1521 годов хан Касым не только вернул в состав Казахского ханства прежние западные территории, но, нанеся ногайским мурзам сокрушительное поражение, отбросил их на правобережье Едиля (Волги). В Сарайшыке вновь установилась власть казахских правителей.

Возрождение

Сегодня в городище Сарайшык началось грандиозное строительство, специалисты респуб­ликанского государственного предприятия «Казреставрация» ведут работы по возведению западных ворот средневекового города. Ворота эти будут символические, как вход в древний город, так как сведения о воротах Сарайшыка ограничены, и трудно сказать что-либо определенное о городе из-за отсутствия источников и археологических исследований. Некоторые историки и археологи предполагают, что города Золотой Орды не имели больших оборонительных сооружений и ворот, поскольку считают, что в то время не было опасных врагов, которые могли бы напасть на поселения империи. Ввиду ограниченности имеющихся исторических источников никто не может с уверенностью сказать, были ли в городах Золотой Орды ворота и стены. Эта гипотеза до сих пор является предметом научных дискуссий, и мнения ученых по данному вопросу различны.

Учитывая, что Сарайшык – средневековый город и что он существовал и после Золотой Орды, следует предположить, что ворота, контролирующие въезд в его внутреннюю часть, все-таки должны были быть. Они необходимы для регулирования движения людей и товаров, а также для защиты города. Кое-какие подробности о воротах Сарайшыка можно найти в некоторых исторических источниках. Архео­лог Алексей Левшин писал, что древний Сарайшык был земляным городищем с треугольными бастионами по обе стороны от главных ворот. Архео­лог-историк Алькей Маргулан, выступая на заседании ученого совета Инс­титута истории, археологии и этнографии Казахской ССР 22 сентября 1950 года, сказал: «В Сарайшыке было двое ворот, одни – с запада, другие – с юго-запада, они были направлены в сторону караванных путей».

– Принимая во внимание эту информацию и создавая систематизированный маршрут посещения города туристами, было решено в Сарайшыке построить ворота, куда можно будет въезжать с запада, это будет входная группа для туристов. Мы составили план развития Сарайшыка и представили его Правительству. Предлагается построить трое ворот. Возведение первых – западных – началось в июне. Строи­тельство ведут специалис­ты РГП «Казреставрация». Они сами разработали проект, сами строят и до конца этого года планируют завершить работу. Построив ворота, реставраторы примутся за ограду городища, – рассказали в музее-заповеднике.

Параллельно велись раскопки на месте древнего городища. Они ведутся на верхних слоях древнего города, которые относятся к временам правления Казахского ханства и Ногайской Орды.

– Раскопанное городище сейчас занимает две трети от прежнего. Город большой – километр на километр, так что впереди у нас большие перспективы, и самое главное – раскопки нам позволяют действовать осмыс­ленно. По их результатам мы уже знаем планировку города, как расположены улицы, где стояли кварталы ремесленников, где жилые помещения, где были мастерские, – рассказал археолог Вячеслав Плахов.

По словам научного сотрудника Государственного историко-культурного музея-заповедника «Сарайшык» Жунуса Байгалиева, раскопки – это одно из главных направлений работы музея.

– Мы должны не просто знакомить с историей города древней цивилизации, но и вести научную работу, а это возможно в том числе и при раскопках. В последние годы государство нас хорошо поддерживает в виде грантов. Это дает возможность развивать науку, в частности историческую. Кроме того, одна из наших задач – привлечь внимание подрастающего поколения к истории родного края, проведение мастер-классов для школьников, – считает Жунус Байгалиев.

И работа в этом направлении ведется – в нынешнем году в Атырауском университете им. Х. Дос­мухамедова открыли археологическую учебно-методическую лабораторию. Ее цель – изучение археологических объектов региона, привлечение молодежи к научным исследованиям, повышение интереса к археологии и истории.

– Археологи университета вносят свой вклад в археологические исследования региона. Как известно, в летние месяцы мы участ­вовали в раскопках древнего городища Сарайшык и нашли много ценных экспонатов. Поэтому открытие лаборатории на сегодняшний день – вполне объяснимая необходимость и закономерность, – сказал ректор университета Саламат Идрисов.