Сберечь самое ценное

Третью городскую поликлинику, расположенную на правом берегу столицы, называют еще студенческой. Медучреждение, к которому, помимо жителей близлежащих микрорайонов, прикреплена также учащаяся молодежь 33 столичных учебных заведений, одно из самых крупных в Нур-Султане.

Именно по этой причине мы не задумываясь выбрали для подготовки материала в газету поликлинику, где наблюдаются студенты, а еще проходят «приписную комиссию» все призывники столицы. Тем более что здесь трудится дружный и сплоченный коллектив профессио­налов, у многих из них за плечами не одно десятилетие насыщенной медицинской практики.

...В этот день нас с фотокорреспондентом встречал и знакомил с коллективом заместитель директора по медицинской части ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 3 акимата города Нур-Султана» Дархан Усенович Оралов. С руководителем медучреждения Сауле Куанышкалиевной Нурашевой повидаться и поговорить не получилось, поскольку еще раньше ее пригласили на совещание в городское управление здравоохранения.

– Некоторые думают: если ребята молодые, значит не особо следят за своим здоровьем. Однако это не так. Только по итогам первого квартала 2022 года мы насчитали 44 тысячи обращений студентов в нашу поликлинику. И это помимо обязательных медосмотров, которые они проходят дважды в год, – говорит Дархан Оралов.

По его словам, современная молодежь относится к собственному здоровью достаточно ответственно.

– В свою очередь поликлиника весьма неплохо укомплектована врачами разных специальностей, в том числе узких. Дефицита кадров нет. Молодые и совсем юные пациенты получают весь спектр необходимых медицинских услуг, – заверил замдиректора.

Самому Дархану Оралову всего 32 года, но, несмотря на молодость, он уже успел получить опыт, особенно в практической медицине. После окончания учебы в столичном медвузе, куда на грант поступил в 2008 году по настоянию своей бабушки, вернулся в родное село, которое находится в 15 км от центральной районной больницы. Начинал участковым терапевтом в 2015-м, вскоре занял позицию врача-ординатора, а спустя всего год возглавил терапевтическое отделение ЦРБ района Шал акына Северо-Казахстанской области.

Как рассказал наш собеседник, в село после окончания интернатуры он с супругой, тоже врачом-терапевтом по специальности, приехали вместе.

– Работы было так много, что первые два-три месяца мы постоянно ночевали в больнице. У нас не было времени на дорогу в соседнее село, где жили мои родители. Собственным жильем в райцентре тоже обзавелись не сразу, – вспоминает Дархан Оралов.

В 2019-м его назначили заместителем главного врача по ПМСП. На этой должности он проработал вплоть до осени 2021 года.

– За 6 лет работы в родном районе я научился многому благодаря моему наставнику – анестезиологу-реаниматологу Кенжетаю Молдосовичу Бекенову. В сельской местности, можно сказать, имеется острый дефицит узких специалистов. Поэтому я, к примеру, в короткие сроки освоил целый ряд серьезных медицинских манипуляций. Сегодня мне по силам провести процедуру интубации, установить трахеостому, откачать жидкость из плевральных полостей, взять пункцию спинномозговой жидкости, провести другие реанимационные мероприятия, – говорит доктор.

В новом качестве Дархан Оралов работает с ноября прошлого года, успешно осваивает менеджмент в сфере здравоохранения и админист­ративный ресурс, без которых трудно представить современную городскую поликлинику.

Знакомство с коллективом медуч­реждения весьма впечатлило. Как выяснилось, в поликлинике трудится немало ветеранов, опыт которых поистине бесценен, и им они щедро делятся с молодежью.

Взять хотя бы заведующую лабораторно-диагностическим отделением Ираиду Баркову. Ей 69 лет, хотя выглядит намного моложе. Возможно, из-за того, что в свое время почти четверть века занималась спортивной гимнас­тикой. Общий трудовой стаж ветерана здравоохранения 44 года. Из них поч­ти 28 лет выпускница лечебного факультета Целиноградского государст­венного медицинского института посвятила любимой поликлинике.

– Перед нами сегодня стоит очень ответственная задача – сохранить здоровье молодого поколения казахстанцев – будущего страны. К сожалению, если посмотреть физические показатели призывников 80-х годов и контингента, который мы отправляем в армию сегодня, сравнение будет не в пользу последних,– сетует Ираида Борисовна.

По ее словам, одна из причин кроется в недостаточном приобщении детей и подростков к спортивным занятиям. Вместо этого они слишком много времени проводят с гаджетами в руках.

– Хотя, надо отдать должное, в столице за последние годы повсеместно в каждом дворе возводятся площадки для занятий массовыми видами спорта. Необходимо еще больше усилить работу по открытию бесплатных спортивных кружков и секций, поскольку посещать их за деньги могут позволить себе далеко не все, – считает ветеран.

Полностью с ней солидарна и другой доктор – 75-летняя Акбаян Малдыбае­ва. Женский доктор и профессионал, каких поискать, она все так же полна сил и энергии. Посвятив делу всей своей жизни почти полвека, Акбаян Галымовна продолжает передавать опыт и знания молодым специалистам студенческой поликлиники.