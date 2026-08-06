Сборная Казахстана разгромила Уругвай на юношеском ЧМ по водному поло

Спорт
Дана Аменова
специальный корреспондент

Максим Сасин был назван лучшим игроком матча

Фото: НОК РК

Юношеская команда Казахстана по водному поло продолжает выступление на чемпионате мира в Загребе. В третьем матче казахстанские ватерполисты с крупным счётом обыграли Уругвай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Встреча завершилась со счётом 22:5. Казахстанец Максим Сасин был назван лучшим игроком матча.

Сегодня, 6 августа, Казахстан сыграет с Турцией.

В НОК добавили, что на старте ЧМ команда РК уступила Египту, а во второй игре оказалась сильнее Сингапура. 

#водное поло #ЧМ #Уругвай

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