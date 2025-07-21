В полуфинале тхэквондист Батырхан Толеугали уступил представителю Южной Кореи и занял третье место

Коллаж: пресс-служба МНВО

Молодой спортсмен принес пятую медаль в копилку сборной Казахстана на XXXII Всемирной летней Универсиаде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования

Он завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по тхэквондо.

Выступая в весовой категории до 80 кг, Батырхан Толеугали в полуфинале уступил представителю Южной Кореи и занял третье место.

В ведомстве напомнили, что на данный момент в активе сборной Казахстана пять бронзовых медалей.