Казахстан выиграл 300-километровую конную гонку на Всемирных играх кочевников

Фото: Минтуризма

Сборная Казахстана заняла первое место в соревнованиях по конным скачкам на дальние дистанции — жорық, прошедших в рамках VI Всемирных игр кочевников, передает Kazpravda.kz.

Участникам предстояло преодолеть дистанцию в 300 километров. Гонка продолжалась четыре дня, по итогам которых казахстанские всадники показали лучший результат и первыми достигли финиша.

«Победу в 300-километровой конной гонке одержала сборная Казахстана. Второе и третье места заняли команды Кыргызстана», — сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.

В состав победившей команды Казахстана вошли Ержан Ернар, Толебай Жарас, Ыдырыс Жаксылык, Реимбай Канат и Есен Ахмет.

Таким образом, казахстанская сборная завоевала золотую медаль в одной из самых продолжительных конных дисциплин VI Всемирных игр кочевников.