Спортсмен из Астаны выиграл соревнования по мангале на Играх кочевников

Фото: Акимат Астаны

Спортсмен из Астаны Бигали Зкрияев завоевал первое место на VI Всемирных играх кочевников. Он стал победителем соревнований по мангале в мужском командном зачете, передает Kazpravda.kz.

Соревнования по мангале собрали 105 спортсменов из 48 стран. За медали борются 56 мужчин и 49 женщин.

«В мужском командном зачете спортсмен из Астаны Бигали Зкрияев занял первое место. Сейчас продолжаются индивидуальные соревнования по мангале, их итоговые результаты станут известны 6 сентября», - сообщили в акимате Астаны.

Столицу на Всемирных играх кочевников также представляют Гульнар Базаралиева и Кундыз Есиркеп. Они выступают в женских соревнованиях по мангале.