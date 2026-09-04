Новый зал борьбы для школьников открыли в Шымкенте

Фото: пресс-служба Казахстанской федерации борьбы

В преддверии нового учебного года в школе №149 «Келешек» города Шымкента открылся новый зал борьбы для учащихся. Его открытие стало продолжением работы, которую Казахстанская федерация борьбы проводит в регионах страны в рамках проекта «Школьная лига борьбы», сообщает Kazpravda.kz

В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель Казахстанской федерации борьбы Дархан Сарсенов, представители управлений спорта и образования города Шымкента, спортивной общественности, Федерации, а также тренеры.

Дархан Сарсенов поздравил коллектив школы и учащихся с началом нового учебного года и передал поздравления председателя Казахстанской федерации борьбы Еркина Окасова. От имени Федерации он также вручил руководству школы сертификат на новый борцовский ковер.

Открытие зала позволит учащимся школы №149 «Келешек» регулярно заниматься борьбой во внеурочное время непосредственно в своей школе. Теперь детям не придется ездить в другие районы города или посещать специализированные спортивные школы, чтобы тренироваться. Для тренеров новый зал, в свою очередь, создает возможность выявлять способных к борьбе детей уже в школьной среде и привлекать их к системной подготовке.

В этом и заключается основная цель проекта «Школьная лига борьбы» — сделать борьбу максимально доступной для детей и превратить спорт в неотъемлемую часть школьной жизни. Наряду с вовлечением подростков в регулярную физическую активность проект направлен на раннее выявление талантливых юных борцов и создание основы для их дальнейшего спортивного развития.

В частности, в июне в столичной школе-гимназии №114 Минтуризма, Минпросвещения и Казахстанская федерация борьбы положили начало совместной работе по развитию греко-римской, вольной и женской борьбы в общеобразовательных учреждениях.

Сегодня эта работа продолжается сразу в нескольких регионах страны. Ранее залы борьбы были открыты в школах Астаны, Шымкента и Караганды, а в конце августа новый зал начал работу в Технической школе-лицее Кокшетау. В Караганде в рамках проекта «Школьная лига борьбы» также был оборудован и открыт зал в школе имени Бауыржана Момышулы.

Одна из важнейших задач проекта на перспективу — формирование собственных школьных команд по борьбе и создание условий, при которых дети смогут получать регулярную соревновательную практику на протяжении всего сезона.

В целом в рамках проекта «Школьная лига борьбы» планируется оснастить мобильными и стационарными борцовскими коврами более 60 школ по всей стране. Это позволит создать условия для регулярных занятий греко-римской, вольной и женской борьбой более чем для 3,5 тысячи учащихся.

Новый зал борьбы в школе №149 «Келешек» стал очередным объектом проекта в Шымкенте. Начав учебный год с новых спортивных возможностей, школьники теперь смогут проводить свои первые тренировки прямо в стенах родной школы и именно здесь сделать первые шаги в борьбе.