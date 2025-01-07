Сегодня православные христиане празднуют Рождество Статьи 7 января 2025 г. 3:30 1 Игорь Прохоров Старший корреспондент отдела культуры Это один из главных христианских праздников фото Игоря Бургандинова Традиционно торжество начинается с рождественских богослужений, которые проводят во всех православных храмах Казахстана в ночь с 6 на 7 января. Накануне в столичном Свято-Успенском кафедральном соборе, самом большом православном храме в Центральной Азии, вмещающем до четырех тысяч прихожан, соорудили рождественский вертеп – композицию, воспроизводящую сцену рождения Христа в пещере. В основе этого сюжета эпизод из Евангелия. Прибыв в Вифлеем на перепись, праведные Мария и Иосиф не нашли места для ночлега, потому что все дома были переполнены. Тогда они отправились за пределы города, где нашли пещеру, в которую пастухи загоняли на ночь скот. В этой пещере и родился Христос. После родов Матерь Божия спеленала Христа и положила его в ясли – кормушку для скота. Вол и осел согревали младенца своим дыханием. И в это время над пещерой засияла звезда, названная Вифлеемской. – Евангелие возвещает: из Вифлеема пришла человечеству великая радость. Бесконечный и всемогущий Творец поселился среди нас, Бог стал человеком и изменил весь ход земной истории. Прославляя новорожденного Богомладенца псалмами и песнопениями, мы свидетельствуем о том, что ни один человек в мире не забыт и не оставлен Богом. В дни празднования Рождества Христова мы с вами будем возносить усердные молитвы о мире, о прекращении вражды, об искоренении ненависти и злобы. Необходимо изгнать из своей жизни всякое недоброе слово и дело, – отметил в преддверии праздника на пресс-конференции в Алматы митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Он напомнил, что встречать праздник Рождества Христова вернее всего в храме, посетив богослужение. После чего можно встречаться с родными и близкими, играть с детьми и внуками, дарить подарки и угощения. О наступлении Рождества возвещает колокольный звон. В Свято-Успенском кафедральном соборе Божественную литургию возглавит епископ Каскеленский, викарий Астанайской епархии Геннадий. #праздник #Рождество #Рождество Христово