Сегодня православные христиане празднуют Рождество

Традиционно тор­жество начинается с рождественских богослужений, которые проводят во всех православных храмах Казахстана в ночь с 6 на 7 января.

Накануне в столичном Свято-Успенском кафедральном соборе, самом большом православном храме в Центральной Азии, вмещающем до четырех тысяч прихожан, соорудили рождественский вертеп – композицию, воспроизводящую сцену рождения Христа в пещере.

В основе этого сюжета эпизод из Евангелия. Прибыв в Вифлеем на перепись, праведные Мария и Иосиф не нашли места для ночлега, потому что все дома были переполнены. Тогда они отправились за пределы города, где нашли пещеру, в которую пастухи загоняли на ночь скот. В этой пещере и родился Христос. После родов Матерь Божия спеленала Христа и положила его в ясли – кормушку для скота. Вол и осел согревали младенца своим дыханием. И в это время над пещерой засияла звезда, названная Вифлеемской.

– Евангелие возвещает: из Вифлеема пришла человечеству великая радость. Бесконечный и всемогущий Творец поселился среди нас, Бог стал человеком и изменил весь ход земной истории. Прославляя новорожденного ­Богомладенца псалмами и песнопениями, мы свидетельствуем о том, что ни один человек в мире не забыт и не оставлен Богом. В дни празднования ­Рождества Христова мы с вами будем возносить усердные молитвы о мире, о прекращении вражды, об искоренении ненависти и злобы. Необходимо изгнать из своей жизни всякое недоброе слово и дело, – отметил в преддверии праздника на пресс-конференции в ­Алматы митрополит Астанайский и ­Казахстанский Александр.

Он напомнил, что встречать праздник Рождества Христова вернее всего в храме, посетив богослужение. После чего можно встречаться с родными и близкими, играть с детьми и внуками, дарить подарки и угощения.

О наступлении Рождества возвещает колокольный звон. В Свято-Успенском кафедральном соборе Божественную литургию возглавит епископ Каскеленский, викарий Астанайской епархии Геннадий.