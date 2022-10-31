Сельчане Алматинской области требуют построить дороги и школы, обеспечить порядок в коммунальном хозяйстве

Устали ждать и терпеть

На днях в домах жителей поселка Кокозек, прилегающего к Алматы, погас свет. Приехавшие по вызову электрики неполадку устранили, но предупредили сельчан о грядущих зимой час­тых авариях на электросетях. Дело в том, что здесь к одной трансформаторной площадке подключено свыше 1 тыс. (!) домов, энергетическое оборудование не выдерживает такой нагрузки.

Группа активистов тут же орга­низовала сельский сход, в ходе которого было высказано немало нареканий в адрес местных властей.

– У нас нет света, тепла, больше 10 лет мы испытываем одни и те же проблемы! – возмущались Ляззат Оскенбаева и Карашаш Аханова. – Акима села не бывает на рабочем месте! Живем рядом с Алматы, а добраться до города проблематично: нет маршрутных автобусов, приходится ездить на попутках. Дороги в селе разбиты, нет уличного освещения. Зато полным-полно бродячих псов.

Как рассказали участники митинга, из-за бездействия чиновников им пришлось за свой счет асфальтировать ряд улиц, устанавливать трансформатор, электрические опоры. Некоторые сельчане долгие годы не могут узаконить жилье и земельные участки. Из-за этого улицы не имеют названий, дома не пронумерованы. Люди вынуждены выходить на Бурундайскую трассу, чтобы встретить, к примеру, карету скорой помощи.

Шквал претензий граждане обрушили на акима Елтайского сельского округа Карасайского района Биржана Махатова, который, услышав о собрании, срочно прибыл на место. Чиновник поспешил успокоить земляков, заверив, что все их насущные проблемы будут поэтапно решены.

– Я сам живу в соседнем с вами селе Береке, у нас тоже временами пропадает свет, – заметил аким округа. – Причина в том, что населенные пункты и расположенные рядом крупные производственные предприятия питаются из одного энергоисточника. До конца года будет построена подстанция «Кокозек», и полностью решится проб­лема нехватки электричества.

Другой немаловажный вопрос, беспокоящий сельчан, – переполненная сельская школа. Она рассчитана на 500 мест, а обучаются в ней втрое больше детей. Среди них не только местные, но и ребята, проживающие в соседних аулах и дачных массивах.

Как сообщил Биржан Махатов, в Кокозеке выделен земельный участок для строительства новой школы на 1 200 мест. С откры­тием учебного заведения решится воп­рос трехсменки.

Между тем немало критики в ходе встречи прозвучало в адрес полицейских. По словам участников схода, в селе обострилась ситуация с криминалом: растет число квартирных краж, фактов скотокрадства. Однако злоумышленников никто не ищет, и эта ситуация длится не один год.

По итогам встречи часть местных жителей выразила недоверие сельскому акиму и участковому инспектору полиции. Свои требования по наведению порядка активисты решили вы­двинуть перед вышестоящим начальством – акимом Карасайского района…

В эти же дни обострилась проб­лема нехватки питьевой воды в селе Кыргауылды, расположенном вдоль верхней Каскеленской трассы. Здесь обветшал водопровод, участились порывы трубы, а сельчане, уставшие терпеть коммунальный беспредел, уже не знают, куда обращаться за помощью.

Перебои с водоснабжением в Кыргауылды и соседнем поселке Жанатурмыс продолжаются уже долгие семь лет, и конца-краю мытарствам сельчан не видно. Иногда граждане устраняют аварии за свой счет, но средств на необходимый крупный ремонт у них нет.

По информации местных влас­тей, корень проблемы в том, что за последние годы резко вырос­ло население поселка – сейчас в нем проживает свыше 9 тыс. человек. Мощностей старых водопроводных сетей хватает лишь на половину села. Необходимо разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию водопровода, а также выделить средства на покупку и установку водонапорных башен, резервуаров, насосов, бурение скважин.

Когда все это будет проделано – неизвестно. А недовольство людей растет, потому как дефицит воды не единственная проблема этого населенного пункта. Здесь требуется провес­ти капитальный ремонт около 60 улиц, находящихся в крайне запущенном состоянии. А еще плохо «ловят» мобильная связь и Интернет. Впрочем, как и во многих других селах…