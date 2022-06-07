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Сенат усиливает работу по взаимодействию с экспертами и представителями гражданского общества

Заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан Ольга Перепечина встретилась с группой экспертов и представителей общественных организаций для обсуждения дальнейшего усиления взаимодействия парламентариев с лидерами гражданского общества.

«Сенат Парламента Казахстана готов к активной и конструктивной работе с общественниками и экспертами. При нашей Палате создан ряд площадок по взаимодействию с гражданским обществом, в том числе по линии регионов. В предстоящий период сенаторы будут продолжать эту деятельности в рамках группы «Өңір», Совета по взаимодейтвию с маслихатами, Клуба молодых экспертов и других структур», - сказала Вице-спикер.

Участники встречи также затронули вопросы укрепления взаимодействия в рамках законотворческой деятельности Сената Парламента и выразили готовность к продолжению этой работы.

В мероприятии приняли участие Президент Общественного фонда по развитию парламентаризма Зауреш Батталова, Президент Общественного фонда «Kazbrands» Жаныл-бике Кайкенова и Президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева.

 

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