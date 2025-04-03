Serpin Way – путь в будущее

Статьи
9
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Kozybayev University запус­тил уникальный проф­ориентационный тур Serpin Way. Впервые в Казах­стане брендированный автобус университета отправился в путешествие протяженностью 6,5 тыс. км с намерением сделать остановки в 30 населенных пунктах.

фото СКУ

С 1 по 20 апреля команда вуза посетит школы Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей, чтобы рассказать выпускникам о возможностях поступления, грантах, сотрудничест­ве с Университетом Аризоны и жизни в кампусе. В составе делегации не только преподаватели, но и студенты, которые поделятся своим опытом обучения и проживания в университетской среде.

Этот тур – шанс для молодежи даже из самых отдаленных уголков страны получить информацию из первых рук и сделать осознанный выбор будущей профессии. Успешная карьера начинается с правильного старта, и Serpin Way поможет школьникам найти свой путь к получению высшего образования.

#автобус #тур #Kozybayev University

Популярное

Все
В Риддере старейшее машиностроительное предприятие переходит на цифровые технологии
Проекты «Адал азамат» охватывают почти 4 млн учащихся школ, колледжей и воспитанников детсадов
Мажилисмены одобрили передачу под управление Astana Hub Парка инновационных технологий
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
В эфире – Qonaev TV: региональный телеканал запускают в Алматинской области
Не снижать победный темп: жамбылские школьники отличились на предметных олимпиадах и научных соревнованиях
Следят с высоты и на земле
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Значительную часть проблем можно решить оперативно
Карьерный рост для молодежи
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Актикор
Ученые-аграрии двух стран создали центр передовых технологий
Cохраним культурное наследие стран тюркского мира
Центр по современным стандартам
Пилотный проект набирает обороты
Почему вы такие жестокие?
Профсоюзный десант высадился в Актюбинской области
Продолжат модернизацию и ремонт
«Форвард» в помощь: Продкорпорация принимает заявки от сельхозпредприя­тий
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Большая удача, если сохранился медальон
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Прогулочный батискаф потерпел крушение в Египте
Результаты нужны, но переформатирование важнее
В Южной Корее продолжают бушевать лесные пожары
Премьер поручил масштабировать опыт Павлодарской области по развитию ТиПО и поддержке рабочих профессий
Ставка на справедливость и доверие
Население стран Восточной Европы стремительно сокращается - ООН
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана
Платный порноканал с участием школьников обнаружила прокуратура Туркестанской области
США хотят получить контроль над природными ресурсами Украины без гарантий её безопасности
В МСХ – новое назначение
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Точкой роста должен стать туризм
Мощный циклон угрожает Австралии
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания
Спасибо вам за подвиг!
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
В столице готовятся к паводковому периоду
Для наших мам!
В центре «Өрлеу» педагоги получают основы цифровой грамотности

Читайте также

Продолжат модернизацию и ремонт
Профсоюзный десант высадился в Актюбинской области
Пилотный проект набирает обороты
Центр по современным стандартам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]