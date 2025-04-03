Kozybayev University запус­тил уникальный проф­ориентационный тур Serpin Way. Впервые в Казах­стане брендированный автобус университета отправился в путешествие протяженностью 6,5 тыс. км с намерением сделать остановки в 30 населенных пунктах.

фото СКУ

С 1 по 20 апреля команда вуза посетит школы Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей, чтобы рассказать выпускникам о возможностях поступления, грантах, сотрудничест­ве с Университетом Аризоны и жизни в кампусе. В составе делегации не только преподаватели, но и студенты, которые поделятся своим опытом обучения и проживания в университетской среде.

Этот тур – шанс для молодежи даже из самых отдаленных уголков страны получить информацию из первых рук и сделать осознанный выбор будущей профессии. Успешная карьера начинается с правильного старта, и Serpin Way поможет школьникам найти свой путь к получению высшего образования.